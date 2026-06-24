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Za novog predsednika Međunarodne ekonomske asocijacije izabran je profesor Erik Maskin, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju i profesor Univerziteta Harvard, jedan od najuglednijih svetskih ekonomista i vodećih autoriteta u oblasti teorije igara i dizajna institucija.

Istovremeno, Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije izabran je za člana Savetodavnog odbora Međunarodne ekonomske asocijacije, što predstavlja značajno priznanje kako za njega lično, tako i za Savez ekonomista Srbije i njegov doprinos međunarodnoj ekonomskoj zajednici.

Tokom sastanka Izvršnog odbora posebno je istaknuto da je organizacija Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu ocenjena kao jedna od najuspešnijih u istoriji održavanja ovog skupa. Ocenjeno je da su postavljeni najviši standardi u organizaciji, čime je dodatno potvrđen međunarodni ugled i kredibilitet Saveza ekonomista Srbije.

- Veliko mi je zadovoljstvo što je prepoznat napor koji su Savez ekonomista Srbije i naši partneri uložili u organizaciju Svetskog kongresa ekonomista. Ovakve ocene predstavljaju veliko priznanje za čitav organizacioni tim, ali i potvrdu da Srbija može uspešno da organizuje najznačajnije međunarodne stručne i naučne skupove. Posebno mi je drago što je rad Saveza ekonomista Srbije prepoznat i u okviru Međunarodne ekonomske asocijacije, jer je to rezultat dugogodišnje posvećenosti unapređenju ekonomske misli, dijaloga i međunarodne saradnje. Uveren sam da će uspeh Kongresa dodatno doprineti jačanju pozicije Srbije i našeg regiona na globalnoj akademskoj i ekonomskoj mapi - izjavio je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije.

XXI Svetski kongres ekonomista, koji se od 22. do 26. juna održava u Beogradu, okupio je više od 1.000 ekonomista, istraživača, kreatora ekonomskih politika i predstavnika međunarodnih institucija iz više od 80 zemalja sveta, potvrđujući status jednog od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih ekonomiji.