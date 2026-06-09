Slušaj vest

EBRD obezbeđuje garanciju podele rizika portfolija u iznosu od 50 miliona evra za ProCredit Banku u Srbiji

Podrška EU u okviru EFSD+ omogućava povećano kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća

Najmanje 30 odsto finansiranja biće usmereno na zelene investicije Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz podršku Evropske unije (EU), unapređuje pristup finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji kroz novi ugovor o podeli rizika portfolija vredan 100 miliona evra sa ProCredit Bankom.

U okviru ovog aranžmana, EBRD će obezbediti neuslovljenu portfolio garanciju do 50 miliona evra, pokrivajući 50 odsto kreditnog rizika na novoodobreni portfelj kredita MSP u vrednosti do 100 miliona evra. Ovaj Ugovor će omogućiti ProCredit Banci da proširi kreditiranje preduzeća širom Srbije, uključujući i van glavnih urbanih centara, uz očuvanje kapitala i upravljanje rizikom.

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved

Ova operacija koristi podršku EU kroz mehanizam pokrića početnih gubitaka (tzv. first-loss) u okviru Evropskog fonda za održivi razvoj Plus (EFSD+), čime se povećava kapacitet EBRD-a za preuzimanje rizika i omogućava veći obim kreditiranja segmenata privrede koji su do sada bili slabije finansijski podržani. Program je osmišljen tako da unapredi pristup finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća, uključujući firme koje vode žene i mladi, kao i da dodatno ojača otpornost privatnog sektora u Srbiji.

Finansiranje takođe podržava zelenu tranziciju Srbije, pri čemu se očekuje da najmanje 30 odsto portfolija bude usmereno na zelene investicije, čime se doprinosi energetskoj efikasnosti, ublažavanju klimatskih promena i ekološki održivim poslovnim praksama.

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved

Prilikom potpisivanja ugovora u prostorijama ProCredit banke, Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD-a za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, izjavila je: „Kombinujući podelu rizika portfolija EBRD-a sa podrškom EU u okviru EFSD+, ova operacija stvara snažne podsticaje za povećano kreditiranje malih preduzeća u Srbiji. Ona omogućava ProCredit Banci da na širokom nivou plasira finansiranje MSP, uz istovremeno unapređenje zelenih investicija i podršku otpornijoj i konkurentnijoj ekonomiji.“

Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit Banke Srbija, izjavio je: „Saradnja sa EBRD-om i Evropskom unijom predstavlja važan korak u daljem jačanju naše podrške MSP u Srbiji. Kroz ovaj ugovor o podeli rizika bićemo u mogućnosti da proširimo naše kreditiranje, posebno ka preduzećima van velikih urbanih centara, kao i sa kompanijama koje investiraju u održiva i zelena rešenja. Naš cilj ostaje da budemo pouzdan partner realnoj ekonomiji, doprinoseći njenom dugoročnom, inkluzivnom i održivom razvoju.“

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved

ProCredit Banka Srbija je dugogodišnji partner EBRD-a i jedan od vodećih kreditora MSP, sa snažnim fokusom na odgovorne i održive bankarske prakse.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i do danas je uložio više od 10 milijardi evra u zemlju, podržavajući razvoj privatnog sektora, infrastrukturu, konkurentnost i zelenu tranziciju.

O EBRD: EBRD je multilateralna banka koja promoviše razvoj privatnog sektora i preduzetničke inicijative u 40 ekonomija na tri kontinenta. Banka je u vlasništvu 77 država, kao i EU i EIB-a. Investicije EBRD-a usmerene su na to da ekonomije u regionima u kojima posluje budu konkurentne, inkluzivne, dobro upravljane, zelene, otporne i integrisane. Pratite nas na internet stranici, kao i na Facebook, LinkedIn, Instagram, XiYouTube.

O ProCredit Bank Srbija:

ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja. Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima. ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu. Za više informacija, posetite link

