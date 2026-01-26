Slušaj vest

Vašington, 26. januar, 2026. godine – Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA), u okviru koje posluje Grupna garancijska platforma Svetske banke, izdala je trogodišnju garanciju u iznosu od 344,4 miliona evra regionalnoj finansijskoj grupaciji AikGroup, čiji je deo AikBank, kao osiguranje obaveznih rezervi koje ova banka ima kod Narodne banke Srbije. Ova garancija će omogućiti da iznos od 422 miliona evra za nove kredite za mikro, mala i srednja preduzeća, klimatske i zelene investicije, kao i za podršku osetljivim društvenim grupama u Srbiji.

Ovakav inovativni način osiguranja od rizika omogućava efikasnije korišćenje postojećeg kapitala, pretvarajući neaktivne rezerve u nove kredite koji direktno doprinose razvoju lokalnog tržišta i zajednica.

„Ova garancija i naše partnerstvo sa AikGroup pokazuju kako MIGA može da iskoristi svoju kreditnu snagu kako bi omogućila nova ulaganja koja podržavaju razvoj privatnog sektora“, izjavio je Tsutomu Jamamoto, izvršni direktor MIGA.

Nadovezujući se na aktivnu ulogu AikBank u jačanju domaćeg poslovnog okruženja, ovo partnerstvo odražava zajedničku posvećenost razvojnoj agendi Srbije i širim prioritetima MIGA i Svetske banke u oblasti finansijske inkluzije, otvaranja novih radnih mesta, održivog rasta i otpornijeg bankarskog sektora, kao i ciljevima Strategije rodne ravnopravnosti Svetske banke za period 2024–2030.

„U AikGroup verujemo da snažan bankarski sistem mora aktivno da podržava ekonomski razvoj. Kroz ovo partnerstvo sa agencijom MIGA, dobijamo mogućnost za dodatno finansiranje, da ga učinimo dostupnijim i time nastavimo da podstičemo održivi rast“, izjavio je Razvan Munteanu, predsednik Izvršnog odbora AikGroup.