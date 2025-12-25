Slušaj vest

Nastavljajući više od tri decenije dugu tradiciju sistematskog ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, Hemofarm fondacija predstavila je 33. generaciju stipendista za školsku 2025/2026. godinu.

Deset izuzetnih studenata završnih godina osnovnih i integrisanih akademskih studija na državnim univerzitetima u Srbiji, sa medicinskih, farmaceutskih, tehnoloških, hemijskih i tehničkih fakulteta, dobilo je priliku da svoje lične i profesionalne kompetencije razvija kroz mentorsku podršku, kao i da stekne dragoceno praktično iskustvo radeći u multinacionalnom okruženju, uz savremenu, „state-of-the-art“ opremu i tehnologiju.

„Ulaganje u mlade nije samo pitanje društvene odgovornosti. To je strateška potreba svakog društva koje želi da se razvija i napreduje. Kroz program za obrazovanje Možeš i ti, kontinuirano gradimo most između obrazovanja i prakse, pružajući mladim ljudima znanje, iskustvo i samopouzdanje neophodno za prve profesionalne korake. Ponosni smo na novu generaciju stipendista i verujemo da će upravo oni biti nosioci promena koje doprinose zdravlju ljudi, razvoju zajednice i održivoj budućnosti“, izjavio je Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma.

Foto: Nikola Ilić, SOL Production

Direktorka Hemofarm fondacije, Suzana Đorđević, istakla je dugoročnu posvećenost Fondacije razvoju mladih talenata.

„Svaka generacija stipendista donosi novu energiju, radoznalost i snažnu želju da svojim znanjem doprinese društvu. Danas, dok dočekujemo 33. generaciju mladih ljudi, uverena sam da će našu budućnost oblikovati upravo ovi briljantni i odlučni mladi lideri čija će znanje i dela pokretati pozitivne promene u društvu,“ naglasila je Đorđević.

Tokom proteklih decenija, program Možeš i ti podržao je gotovo 4.000 mladih ljudi i izrastao u prepoznatljivu platformu koja studentima omogućava da se povežu sa iskusnim profesionalcima iz farmaceutske industrije, unaprede svoja znanja i veštine i steknu dragoceno praktično iskustvo koje predstavlja snažan temelj za njihov dalji lični i profesionalni razvoj.

Upravo ovakav pristup daje ovom programu širi smisao i dugoročan uticaj. Hemofarm fondacija kroz njega ne gradi samo karijere, već i snažnije društvo, osnažujući mlade profesionalce da budu aktivni akteri zdravije i održivije budućnosti.