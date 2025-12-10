Slušaj vest

Tržište meme tokena ponovo je u punom naletu, ali igrači i kripto entuzijasti sve češće traže više od kratkog hajpa. Modeli zarade u igrama i klasični sistemi rudarenja postali su ili preskupi zbog hardvera i struje, ili jednostavno previše dosadni da bi zadržali pažnju mase.

Istovremeno, play‑to‑earn talas iz prethodnog ciklusa pokazao je da postoji ogroman apetit za igricama koje direktno nagrađuju vreme i angažman. Problem je bio u tome što su mnogi projekti nudili komplikovane tokene, zahtevne procedure i neodržive ekonomske modele. Korisnici su ostajali bez jasnog osećaja napretka i zabave, a tržište se zagušilo generičkim kopijama.

U tom vakuumu pojavljuje se PEPENODE, projekat koji pokušava da spoji jednostavnost meme tokena sa jasnom, gamifikovanom ekonomijom rudarenja. Umesto da kupuješ opremu i razmišljaš o potrošnji, ovde praktično “iskopavaš” nagrade kroz virtuelne rudarske čvorove, direktno sa ekrana. Koncept mine‑to‑earn uvodi novu generaciju P2E 3.0 iskustva.

Za tebe, kao običnog korisnika ili iskusnog tradera, ključna promena je što rudarenje više nije rezervisano za tehničke znalce sa skupim rigovima. PEPENODE nudi pristup kroz jednostavan interfejs, jasne nagrade i snažnu memecoin estetiku, ciljajući zajednicu koja želi i zaradu i zabavu u istom paketu.

PEPENODE Pretvara Rudarenje U Igru Sa Stvarnim Nagradama

PEPENODE postavlja sebe kao prvi memecoin sa mine‑to‑earn mehanikom, gde kupuješ i prilagođavaš virtuelne rudarske čvorove umesto fizičkog hardvera. Svaki čvor funkcioniše kao tvoj mali “digitalni rig”, sa mogućnošću unapređenja objekata kako bi se povećala efikasnost i potencijal nagrada tokom vremena.

Ključna razlika u odnosu na klasične play‑to‑earn igre je fokus na osećaju napredovanja kroz čvorove i objekte, uz jasnu vezu sa nagradama u meme tokenima kao što su PEPE i Fartcoin. Sistem nagrađivanja kroz slojeve čvorova podstiče rano uključivanje, jer raniji učesnici mogu otključati jače i nagrađivanije nivoe rudarenja bez dodatne tehničke barijere.

Gamifikovana kontrolna tabla omogućava ti da pratiš performanse svojih čvorova, nagrade i buduća unapređenja na način koji liči na upravljanje malom kripto fabrikom. Kako se primarna igra aktivira nakon TGE, rani kupci žetona dobijaju poziciju sa koje mogu maksimalno iskoristiti nadolazeći virtuelni ekosistem rudarenja, dok projekat već ima zamajac pretprodaje.

Potencijal Rasta, Whale Kupovine I Poslednji Dani Pretprodaje

Ako PEPENODE osvoji 5% tržišta zabavnih mine‑to‑earn i memecoin igara, $PEPENODE bi potencijalno mogao dostići oko 0,012 dolara, što bi predstavljalo približno desetostruki rast u odnosu na trenutnu pretprodajnu cenu od 0,0011873 dolara. Takav scenario oslanja se na snažan ulazak gejming i meme zajednice u ekosistem.

Foto: Promo

Podaci sa tržišta pokazuju da je pretprodaja već prikupila 2.318.298,25 dolara, sa žetonima po ceni od 0,0011873 dolara. Ovaj nivo interesovanja sugeriše da projekat uspešno komunicira vrednost rane pozicije, naročito imajući u vidu da će snažniji čvorovi i veće nagrade biti dostupni onima koji uđu pre pune aktivacije igre.

Za dodatni signal poverenja, zabeležene su i velike kupovine većih igrača. Pametan kapital već se pomera; dva imućna novčanika akumulisala su ukupno 215.000 dolara u poslednjim nedeljama, pri čemu je najveća kupovina dostigla 51.000 dolara. U trenutku kada ulaziš u poslednjih 28 dana pretprodaje, pitanje je samo koliko dugo ovakve prilike ostaju na stolu.

Završna faza pretprodaje PEPENODE kombinuje jasno definisan mine‑to‑earn model, naglašene bonuse za rane učesnike i narativ meme tokena koji već ima svoju publiku. Umesto pasivnog čekanja na sledeći hajp, dobijaš priliku da uđeš u ekosistem koji planira da nagrađuje aktivnu upotrebu kroz igru.

Ako tražiš spoj zabave, potencijalnog prinosa i jednostavnog ulaza bez hardverskih glavobolja, poslednjih 28 dana pretprodaje predstavlja vremenski ograničen prozor. Ulog u $PEPENODE sada može odrediti koliko snažne čvorove i koliki udeo u budućoj ekonomiji rudarenja ćeš imati.

Ovaj tekst nije investicioni savet; uvek samostalno istraži projekat i posavetuj se sa stručnjakom pre ulaganja.

Ključne napomene

● Tradicionalni modeli rudarenja i igranja često zahtevaju skupu opremu ili nude slabe podsticaje, ostavljajući prosečnog korisnika izvan ozbiljnije zarade.

●Gejmeri i kripto entuzijasti traže zabavne modele sa jasnim nagradama, ali većina postojećih rešenja ne uspeva da održi dugoročnu angažovanost.

●PEPENODE uvodi prvi mine‑to‑earn memecoin sa virtuelnim čvorovima i slojevitim nagradama, uklanjajući potrebu za hardverom i troškovima struje.

●Korisnici mogu kupovati i prilagođavati čvorove, unapređivati objekte i ostvarivati nagrade u meme tokenima poput PEPE i Fartcoin kroz gamifikovani sistem.