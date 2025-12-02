Slušaj vest

40 miliona evra za MSP kroz kreditne linije za obrtna sredstva i investicione kredite, kao i za preduzeća koja posluju u ekonomski manje razvijenim regionima

Najmanje 30% ukupnih plasmana biće usmereno za tranziciju ka zelenoj ekonomiji (GET)

ProCredit banka i Evropska banka za obnovu i razvoj omogućile su kredite za sektor malih i srednjih preduzeća, u vrednosti od 40 miliona evra (46 miliona dolara).

Ova sredstva, obezbeđena kroz Okvir za finansijske posrednike EBRD-a (FIF), namenjena su unapređenju dostupnosti finansiranja za MSP, i to za obrtna sredstva, investicione kredite, kao i za projekte preduzeća koja posluju u ekonomski manje razvijenim regionima širom Srbije.

Najmanje 30% ukupnih plasmana biće usmereno na investicije koje ispunjavaju uslove za tranziciju ka zelenoj ekonomiji (GET). U fokusu će biti projekti koji doprinose smanjenju potrošnje energije, unapređenju energetske efikasnosti i većem korišćenju obnovljivih izvora energije.

„Partnerstvo sa EBRD-om za nas predstavlja potvrdu dugoročne posvećenosti razvoju sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Obezbeđenih 40 miliona evra omogućava nam da našim klijentima pružimo još snažniju podršku za finansiranje obrtnih sredstava i investicionih projekata, uključujući i one koji posluju u ekonomski manje razvijenim regionima. Posebno je važno što će najmanje 30% sredstava biti usmereno na projekte koji doprinose tranziciji ka zelenoj ekonomiji, jer zajedno sa klijentima želimo da ulažemo u održiva rešenja i dugoročno konkurentnije poslovanje“, izjavio je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

„Podrška rastu i digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća u Srbiji je od vitalnog značaja za održivi ekonomski razvoj zemlje. Kroz ovo novo finansiranje, pomažemo preduzećima da pristupe dugoročnom finansiranju i stručnosti koja im je potrebna za inovacije, povećanje konkurentnosti i ubrzanje zelene tranzicije. Posebno smo ponosni što će ovo partnerstvo takođe osnažiti žene preduzetnice i promovisati inkluzivan rast. Snažan uspeh i posvećenost ProCredit banke Srbija odgovornom bankarstvu čine je idealnim partnerom za postizanje stvarnog uticaja na trzistu“, izjavila je Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD-a za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i u Istočnoj Evropi.