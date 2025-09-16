Slušaj vest

Put do uspeha svakog malog biznisa je poseban, ali je svima zajednička potreba za čvrstim osloncem - Addiko banka kroz ponudu dinarskih gotovinskih kredita daje snažnu podršku za sigurnije i jednostavnije poslovanje mikro, malih i srednjih preduzeća. Sektor MSP čini jedan od stubova privrede i čitave zajednice, a dinarski biznis krediti omogućavaju brzo finansiranje, bez valutnog rizika, dodatnih troškova konverzije i bez komplikovanih procedura. Razume se da ništa ne može biti sagrađeno za jedan dan, ali za ostvarenje poslovnih planova postoji brzo rešenje - uz Addiko dinarski biznis kredit moguće je dobiti odobrenje već od 24 sata.

Osnovna prednost dinarskih kredita je stabilnost i predvidljivost. Uz ovu vrstu kredita, preduzetnici koji se često bave i upravljanjem firmom i vođenjem finansija, mogu da se fokusiraju na razvoj poslovanja, umesto na brigu oko kretanja kursa, konverzije valute i varijabilnih kamata. Brzina procesa odobravanja čini Addiko kredite praktičnim rešenjem za svakodnevne potrebe biznisa, bilo da je reč o investicijama, likvidnosti ili širenju poslovanja.

„U uslovima stabilnog dinara, dinarski krediti postaju logičan izbor za mala i srednja preduzeća. Osim što eliminišu valutni rizik, omogućavaju i jednostavnije planiranje troškova i veću sigurnost u poslovanju. Addiko banka razume lokalne potrebe i zato svojim klijentima nudi rešenja koja su brza, transparentna i prilagođena domaćem tržištu“, izjavio je Vladimir Lukić, direktor sektora poslovanja s privredom u Addiko banci.

Savet i rešenje u pravom trenutku daju vlasnicima privatnog biznisa vetar u leđa da ostvare svoje poslovne planove, razviju i unaprede poslovanje. Pored ličnog uspeha, svaka privatna firma donosi vidljivu dobrobit i neposrednom okruženju koje na njih računa.

Na ovaj način, Addiko banka potvrđuje svoju posvećenost sektoru MSP kao ključnom pokretaču domaće ekonomije, pružajući konkretnu podršku i rešenja koja olakšavaju svakodnevno poslovanje i podstiču dalji rast.