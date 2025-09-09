Slušaj vest

U vremenu kada svet često zaboravlja da su solidarnost i briga o drugima temelji prave snage zajednice, Fondacija Mozzart svojim radom piše jednu drugačiju priču. Od samog početka ove godine, pomoć je stigla na brojne adrese – kroz ulaganja u zdravstvo i ekologiju, podršku kulturi i sportu, kao i za osmehe mališana na besplatnim kampovima. Nijedna donacija nije zabeležena kao prolazna vest, već kao deo dubokog uverenja da promena kreće iz srca i da društvena odgovornost nije obaveza, već želja da se pomogne.



KULTURA NA NOVOJ ADRESI

Na kulturnoj mapi prestonice početkom godine prostor Fondacije Mozzart ucrtan je kao novo mesto susreta vrhunskih umetnika i poklonika njihovog stvaralaštva. Ulaz za sve posetioce i poklonike kulture tokom cele sezone bio je besplatan. Književno veče „Živa reč” Pero i Miloš Zubac bio je prvi događaj u novom prostoru u Ulici cara Dušana na Dorćolu. Publika je uživala i u sjajnim pozorišnim predstavama „Mala crna haljina“, „Zagonetne varijacije“, „Pupin poslednji san“, „Koštanin tvist”.

Foto: Fondacija Mozzart

Deo bogatog repertoara bilo je i književno veče Mirjane Bobić Mojsilović, pesnika Marka Miloševića i kantautora Borisa Režaka, Neleta Karajlića, glumca Nebojše Milovanovića. Sezonu su obeležili i sjajni koncerti, promocije knjiga, izložbe i besplatne radionice, a zatvorena je pozorišnim MozzART festivalom tokom kojeg su odigrane predstave „Džepovi puni kamenja“, „Trg ratnika” i „Nana“.

Nova sezona otvorena je emotivnom dramom „Prahˮ, u izvedbi vrhunskih glumaca Nataše Ninković i Zorana Cvijanovića, a posetioce tokom septembra očekuje bogat repertoar o kojem se mogu informisati na Instagram profilu Fondacije Mozzart. A kako pod ovim reflektorima svetlost stvaralaštva pripada svima, ulaz će i ove sezone biti potpuno besplatan.

Foto: Fondacija Mozzart



VIŠE OD 3.500 BESPLATNIH PREGLEDA ZA GRAĐANE, NOVA MEDICINSKA OPREMA...

U tišini inkubatora i operacione sale, gde se ispisuju priče ozdravljenja i oporavka, snažno je odjeknula podrška Fondacije Mozzart. Samo od početka godine zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje donirana je medicinska oprema čija vrednost premašuje 100.000 evra, a organizovani su i besplatni pregledi za građane u brojnim mestima. Humani karavan fondacije obišao je više od 20 gradova, a lekari su dobili savremene uređaje za zbrinjavanje najmlađih pacijenata, rad u operacionoj sali, opremu za laboratorije... Na adresu Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj stigao je najsavremeniji neonatalni respirator, jedna od najvećih pojedinačnih investicija Fondacije Mozzart u zdravstveni sistem Srbije. Zdravstvenom centru Prokuplje doniran je savremeni aparat za regionalnu intravensku anesteziju, dok je Zdravstveni centar u Aleksincu posle šest decenija dobio novu operacionu lampu. Pomoć je stigla i Opštoj bolnici u Čačku gde je laboratorija opremljena stolicama za vađenje krvi, stolovima za epruvete i radnim nameštajem za zaposlene. Porodilište Opšte bolnice „Stefan Visoki” u Smederevskoj Palanci dobilo je savremeni uređaj za transkutano određivanje bilirubina, koji omogućava brzo, lako i potpuno neinvazivno praćenje stanja najmlađih pacijenata, a Odeljenje ginekologije bogatije je za novi CTG aparat. Drugu godinu zaredom Fondacija Mozzart i udruženje „Heroine“ organizovali su karavan besplatnih pregleda štitne žlezde „Tvoja štitna, tvoj štit”, koji je za samo mesec dana obišao 14 gradova i prešao 4.512 kilometara, a lekari su obavili 3.567 besplatnih pregleda.

Foto: Fondacija Mozzart

Foto: Fondacija Mozzart



KAD SE PLOVI SRCEM, DRINA OSTAJE ČISTA

Kad se plovi srcem, stiže se daleko – od Perućca sve do Rogačice. A kad je u srcu ljubav prema prirodi i ekologiji, Drina ostaje čista i posle najveće manifestacije na vodi. „Čuvajmo Drinu“, „Da Drina ostane čista“, samo su neke od poruka koje je eko-patrola Fondacije Mozzart pronela spustom dužine 25 kilometara na ovogodišnjoj Drinskoj regati, vodeći računa o tome da nijedna flašica ni limenka ne zalutaju u reku.

Foto: Fondacija Mozzart

FUDBAL JE VIŠE OD IGRE

Čuvena akcija Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre” nastavljena je i ove godine, a peti mini-pič teren otvoren je u Novom Pazaru, u čast Adema Ljajića, na najposećenijoj lokaciji u gradu. Lopta se zatim zakotrljala i do Subotice gde je novi teren poneo ime čuvene Violete Slović. Lider Spartaka i reprezentacije Srbije izvela je početni udarac na novom fudbalskom igralištu pored Gradskog stadiona u Subotici. Šesti mini-pič teren u sklopu ove akcije potpuno je otvoren za sve rekreativce, ali i mlade nade koji žele da krenu stopama Violete i njenih saigračica.

Ove godine nisu zaboravljeni ni košarkaši asovi, a omladinski stadion u Pirotu dobio je modernu košarkašu oazu. Teren „Svetislav Pešić“ ponovo je zablistao u punom sjaju, u kraljevsko plavoj boji koja je kroz Mozzartovu akciju „Sto terena za jednu igru“ iznova podsećala zašto je košarka postala deo našeg nacionalnog DNK.

Foto: GAGA

MALIŠANI TRENIRALI SA IDOLIMA

Smeč sa Majom Ognjenović, plivanje sa Nikolom Rađenom, finta uz Ratka Nikolića, koš uz aplauze Željka Rebrače... Fondacija Mozzart je i ove godine podržala kampove proslavljenih sportista i omogućila da više od 100 mališana trenira potpuno besplatno. Prvo su deca iz Ljiga i okoline dobila priliku da uče da plivaju sa trofejnim vaterpolistom, a potom je podrška stigla i za odbojkaški kamp Play Volley i rukometni „Ratko Nikolić“ u Vrnjačkoj Banji. Podeljeno je i pet kotizacija za Akademiju Rebrača na Zlatiboru.



NEPOBEDIV DUH NA INVICTUSU

Sada već dobro poznate Invictus trke i ove godine okupile su veliki broj ljubitelja sporta i prirode, a Mozzartov tim „Nepobedivi” do sada je uspešno savladao brojne prepreke, prvo na Petrovaradinskoj tvrđavi, pa na Štrandu i na Kopaoniku. Osim pobede, takmičari su se borili i za motiv više – na poznatoj tvrđavi zajedno su trčali za mališane iz Dečjeg sela „Dr Milorad Pavlović“, dok su na Štrandu izveli pokaznu vežbu na Mostu slobode, u saradnji sa Organizacijom za traganje i spasavanje (OTIS) kojoj je Fondacija Mozzart donirala vrednu tehničku opremu.



NAJBOLJI PRIJATELJ – OVERENO

U prijateljskoj akciji kompanije i Fondacije Mozzart, JKP „Veterina Beograd“, volontera i ljubitelja pasa, divne životinje u Prihvatilištu za pse u Rakovici dobile su nove kućice. Fondacija Mozzart donirala je kućice svim prihvatilištima u okviru JKP „Veterina Beograd“, a na adresu u Rakovici vesela ekipa stigla je „naoružana” alatom za rad i dobrim raspoloženjem. Vredan timski rad učinio je da desetine novih kućica za pse brzo nikne na travnatim površinama i stanovnici azila dobiju novi dom.

SUPERŠUT HUMANOSTI

Priliku da budu humani kroz akciju Mozzart Superšut imali su fudbaleri Čukaričkog, OFK Beograda, Tekstilca, Mladosti iz Lučana, Spartaka iz Subotice, Crvene zvezde, IMT-a, Jedinstva iz Uba, Vojvodine... Pobednik usmerava 300.000 dinara u humanitarne svrhe, a do sada je Fondacija Mozzart donirala više od 3.000.000 dinara za pomoć brojnim udruženjima i pojedincima širom zemlje.



GUTEŠIN POGLED SRCEM

Čuvar mreže srpskog prvaka Ivan Guteša već mesecima širi pogled srcem u jednoj lepoj misiji, jer je ceo honorar kao kolumnista Mozzart Sporta usmerio u humanitarne svrhe. FK Crvena zvezda, uz asistenciju Fondacije Mozzart, kontinuirano pomaže zajednici, a od početka godine realizovane su brojne akcije sa Ivanom Gutešom. Mladi golman je za 8. mart posetio Sigurnu kuću u Beogradu, a potom su uručene tri donacije od njegovih honorara za kolumne. Prvo Dnevnom centru „Podrži me“ u Kosovskoj Mitrovici, a potom i Savezu slepih i slabovidih. Na njegovom spisku našlo se i Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Požega.