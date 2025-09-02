Na maksimirskom Vidikovcu uz inspirativne razgovore i letnju atmosferu predstavljeno sve što nas čeka od 18. do 21. septembra u Rovinju – program najuzbudljivijeg regionalnog festivala Weekenda.18. Šest festivalskih celina, deset dvorana, preko 120 panela i radionica, više od stotine govornika i partnera i tri dana koja menjaju pravila igre.

„Od 2008. stigli smo do 2025. Ove godine slavimo veliki 18. rođendan i donosimo najveće izdanje do sada. Ove godine, uz naše stalne teme, uvodimo dva potpuno nova festivalska formata, Investment.Weekend i Energy.Weekend, jer publika traži više. Više znanja, više inspiracije i više prilika za povezivanje”, istakao je Tomo Ricov, direktor Weekenda.18.

Weekend.18 ostaje srce Weekenda

Ove godine, na scenu dolaze imena koja menjaju pravila igre: Lara Boro, CEO The Economist Groupa, govoriće o ulozi medija u geopolitičkom haosu, dok će legendarni Michael Wolff, autor i novinar, otkriti kako izgleda izveštavanje iz središta američke politike. Nagrađivana novinarka Mariana van Zeller, autorka serijala Trafficked, vodi publiku kroz najmračnije delove crnog tržišta, dok Mojmira Pastorčić, urednica i voditeljka RTL Direkt, učestvuje u panelu „Žene u newsu: Istina i odgovornost u krizama“.

Panel o nacionalnim stereotipima „Bili Srbin, Hrvat i Slovenac“ uključiće Dragoljuba Petrovića, urednika dnevnog lista Danas, Antu Tomića, pisca i kolumnista i Zorana Predina, kantautora, uz uvek rado viđenog gosta Weekenda, Zorana Kesića, urednika i voditelja. „Hejteri, tko su ti čudni ljudi“ otkrit će nam Zoran Šprajc, urednik s RTL-a, Slobodan Georgiev, komentator i novinar, Ida Prester, psiholog Boris Jokić i Robert Čoban, suvlasnik i predsednik Color Press Grupe. „Je li Amerika još uvek obećana zemlja?“, „Istina pod opsadom, izveštavanje u doba globalnih kriza“, „Evropa vs Big Tech“ i „SRAM vas bilo“ samo su neki od panela i predavanja na Weekendu.18., a čitav program možete da proverite na www.weekend.hr.



Ljudi u fokusu trećeg HR.Weekenda

Treće izdanje HR.Weekenda donosi rasprave o budućnosti rada i liderstva, uključujući privlačenje i zadržavanje talenata, izgradnju motivišuće kulture i razvoj lidera i HR funkcija. Učesnici će pratiti panele i radionice o strateškom partnerstvu HR-a i lidera, upravljanju promenama, transparentnosti plata, uticaju AI-ja, izazovima u javnom sektoru, kao i interpersonalnim i etičkim pitanjima na radnom mestu.

Među istaknutim govornicima su Ilya Bonic, predsednik sektora za karijere i menadžer strategije u Merceru, koji će govoriti o strateškom upravljanju ljudima, Asli Oktay, menadžerka ljudskih potencijala za Adria klaster u BAT-u, koja će predstaviti razvojni put mladih talenata, Boris Vukić, partner i suosnivač Adizes Southeast Europe, Marina Matić, suosnivačica Lotse i Antonija Kapović, direktorka ljudskih resursa u Bugatti Rimac, koji će deliti primere dobre prakse i iskustva iz svojih organizacija. Program HR.Weekenda pronađite ovde.

Foto: Weekend Festival

Najnoviji trendovi na AI.Weekendu

„AI.Weekend je prošle godine doživeo sjajan start, ali ono što smo pripremili za ovo izdanje nadamo se nadilazi visoko postavljena očekivanja za ovu godinu. Danas niko ne može da ignoriše AI, a mi želimo da pokažemo kako može biti saveznik u poslovanju kroz konkretne primere, ali i da prikažemo često prenaduvane mitove. Dovodimo vodeće investitore, osnivače uspešnih startupa i stručnjake koji oblikuju AI ekosistem kroz raznorazne industrije kako bismo otvorili iskrene razgovore o potencijalnoj bliskoj budućnosti veštačke inteligencije. Saznaćete kakve se svetske priče stvaraju u Hrvatskoj, ali i šta misle iskusni investitori od Silicijumske Doline do Singapura. Veštačka inteligencija nije samo tehnologija, to je pitanje odgovornosti i vizije, a Rovinj je pravo mesto za takve rasprave“, naglasio je Nikola Pavešić, direktor AI.Weekenda.

Drugo izdanje AI.Weekenda donosi još više inspiracije i praktičnih primera. Kako AI menja industriju zdravstva, finansija i marketinga? Šta nam donosi generativna inteligencija? Među govornicima su Sheel Mohnot, suosnivač Better Tomorrow Venturesa, Vishal Harnal, managing partner iz 500 Globala, Victor Dodig, predsednik i CEO Canadian Imperial Bank of Commerce, Łukasz Gabler iz TikToka, Ervin Jagatić, Product Director u Infobipu i mnogi drugi. Ceo program AI.Weekenda možete naći ovde.

Drugo izdanje Finance.Weekenda i finansije nove generacije

Drugi Finance.Weekend otvara vrata svetu modernih finansija. Umesto klasičnih predavanja, posetioce očekuju interaktivni paneli, studije slučaja i networking uz vrhunske stručnjake poput Michaela Boyda, bivšeg direktora riznice Applea s 20 godina iskustva u globalnim finansijskim projektima. U ulozi kontrolinga u telekom operacijama raspravljaće Matija Kovačević, CFO Hrvatskog Telekoma, Anita Lazović, CFO Orion Telekoma i Matija Mandić, CFO u Telemachu. Sport i biznis spaja Damjan Rudež, bivši NBA igrač i direktor Sunset Sport Festivala, a održivost i stvarnu primenu ESG inicijativa razrađuju Ivana Krajinović, partnerka u EY-u, Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a i Mitar Božić, CFO u Medlog Austria. Program Finance.Weekenda pronađite ovde.



Kapital susreće viziju na premijeri Investment.Weekenda

Novo lice Weekenda, Investment.Weekend, donosi priče o investicijama koje menjaju svet. Na sceni će se naći George Yeo, bivši ministar inostranih poslova Singapura, glavni ekonomista J.P. Morgana, Luis Oganes, Melk Bucher, menadžer za privatna infrastrukturna ulaganja u Partners Groupu, Jože Rant, CFO Aircasha, dok će se jedno ime naći na čak dve Weekend pozornice, a to je već spomenuti Victor Dodig. Partner Investment.Weekenda je Zagrebačka škola ekonomije i manadžmenta, a dekan Mato Njavro, ujedno i direktor festivala, istakao je: „Ulaganje u budućnost nije samo pitanje novca, već i vizije. Zato smo pokrenuli Investment.Weekend, platformu koja okuplja ljude koji imaju kapital i one koji imaju ideje, ali i sve one koji žele da razumeju kuda ide globalno tržište. Naš je cilj spojiti vizionare i stvoriti platformu za razvoj novih ideja.“ Program Investment.Weekenda pronađite na linku.

Energija budućnosti za prvi Energy.Weekend

Prvi Energy.Weekend Powered UP by E.ON donosi konkretna rešenja za energetsku tranziciju. U fokusu su obnovljivi izvori, e-mobilnost, novi poslovni modeli i ESG standardi. Predavanje “Kako svet izgleda 2045. godine?” Korada Korlevića publici će ponuditi pogled u budućnost tehnologije, energije i društvenih promena i otvoriti pitanje gde se čovek nalazi u novoj raspodeli moći i energije. Tu su i teme poput „Power up Talk, power to the people“, „Elektromobilnost: Revolucija na struju (ili samo marketing)?“ i „Kad se sve ugasi: jesmo li spremni za blackout?“. Čitav program prvog Energy Weekenda provjerite ovde.

„Energy.Weekend vidimo kao mesto okupljanja gde se spajaju znanje, inspiracija i ljudi koji veruju da energetska tranzicija nije samo nužnost, nego i prilika. Doći znači čuti najnovije trendove, povezati se s liderima industrije i pronaći ideje koje se mogu odmah primeniti u praksi. Osim toga, atmosfera je opuštena i podsticajna – nije samo konferencija, već zajedničko stvaranje budućnosti energije“, poručio je Vladimir Sabo, direktor E.ON Energy Infrastructure Solutions za Hrvatsku i Sloveniju.

Kad padne mrak, počinje Weekend zabava

Weekend nije samo u dvoranama. Kada završe paneli, počinju žurke koje se prepričavaju mesecima. Prvo veče otvaraju Tihomir Pop Asanovići prijatelji uz vrhunski jazz-fusion zvuk, a posetioce očekuje i spektakularni nastup svetske DJ zvezde Jax Jonesa kojeg nam donose Omoda & Jaecoo. Ured za Ideje i Three Oh Two prave žurku za pamćenje na koji dolaze Tajči, Minea, Ilan Kabiljo, Vlatka Pokos i Ivana Banfić. Za energiju na plesnom podiju pobrinuće se DJ Uroš i DJ Stanko Bondža. Jer, kako kaže stara izreka: u Rovinju se najbolji poslovni razgovori vode posle ponoći.

1/39 Vidi galeriju Weekend festival Foto: Weekend Festival, Hrvatski Telekom



Jedan vikend, šest svetova – i mesto za vas

„Weekend nije samo mesto okupljanja kreativne industrije, već i dokaz kako su događaji pokretači lokalne ekonomije i snažni ambasadori destinacije. Prema našim podacima, veliki događaji donose znatne skokove potrošnje u radijusu od nekoliko kilometara: od restorana i hotela do kulturnih i zabavnih sadržaja. Upravo zato Mastercard ulaže u uvide i partnerstva s destinacijama i organizatorima događaja: kako bismo im pomogli da mere, planiraju i stvaraju održivu budućnost u kojoj gradovi nisu samo turističke tačka na karti, nego pravi lifestyle brendovi“, istaknula je Gea Kariž, direktorka Mastercarda u Hrvatskoj. „Činjenica da je Weekend bezgotovinski festival osigurava praktičnost, ali i predstavlja primer kako tehnologija može da poboljša iskustvo posetilaca. Uz pogodnosti pri plaćanju Mastercard karticama i Priceless.com pakete koji spajaju ulaznice i smeštaj, naš je cilj da stvaramo trenutke koji nadilaze samu kupovinu – iskustva koja ljudi pamte, dele i žele da ponove. Weekend u Rovinju je upravo to.”