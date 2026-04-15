Poseban značaj ovog događaja ogleda se u činjenici da će prvi put u Srbiji biti primenjen Miyawaki model – inovativni pristup pošumljavanju.

Projekat „Zasadi drvo“, koji je pokrenula kompanija WMG (Wireless Media Group), nastavlja svoje aktivnosti novom akcijom sadnje, koja će biti realizovana u mestu Aleksandrovo kod Srpske Crnje.

Miyawaki model omogućava brži razvoj gustih, autohtonih i otpornih šumskih zajednica, s ciljem stvaranja održivijih zelenih površina i jačanja lokalnih ekosistema. Upravo zato ova sadnja predstavlja konkretan korak ka primeni savremenih i naučno zasnovanih rešenja u oblasti ozelenjavanja, čime projekat „Zasadi drvo“ dodatno širi svoj uticaj, nakon što je u sedmom ciklusu premašen cilj od više od 1.200.000 posađenih sadnica.

Sadnja u Aleksandrovu pokazuje snagu projekta „Zasadi drvo“ da povezivanjem stručnih znanja, odgovornog delovanja i zajedničke brige za prirodu razvija savremene i održive modele ozelenjavanja. Projekat ovakvim aktivnostima kontinuirano doprinosi stvaranju zdravijeg i zelenijeg okruženja.

Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija WMG, uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, PD „Srbijašume d.o.o.“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“, a u ovom ciklusu pridružili su se i Institut za nizijsko šumarstvo Novi Sad, „Savacoop“, kompanija „Vukmirović“ i Fondacija „Vukan“.