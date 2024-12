Za više od 1.650.000 penzionera u januaru stiže uvećana penzija za 10,9 odsto. Taj procenat povećanja zapravo znači da će decembarske penzije, u zavisnosti od visine primanja, biti više od oko 1.000 dinara, koliko će iznositi povećanje za one s najnižim penzijama pa do iznad 10.000 dinara, za one čije penzije premašuju iznos od 100.000 dinara.