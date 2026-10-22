Slušaj vest

Penzioneri u Srbiji već od 1. decembra mogu da računaju na povećanje penzija od 7,5 odsto. Ovo je samo poslednje u nizu uvećanja primanja najstarijih sugrađana, a cilj je da se nastavi usklađivanje penzija s rastom plata. Ako nastave da rastu ovim tempom, već krajem 2027. godine očekuje se da će prosečna penzija biti 600 evra.

- Penzioneri mogu sa sigurnošću da računaju na to da će imati znatno uvećane penzije već sledeće godine, jer i MMF očekuje da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija sledeće godine. To znači da će penzioneri uskoro dostići nivo, možda već krajem sledeće godine, od 600 evra prosečne penzije - naglasio je doskorašnji predsednik i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić.

Rast penzija prethodnih godina 2018. +5,9% 2019. +4,1%

januar 2020. +5,4%

januar 2021. +5,9%

januar 2022. +5,5%

novembar 2022. +9%

januar 2023. +12,1%

oktobar 2023. +5,5%

januar 2024. +14,8%

decembar 2024. +10,9%

decembar 2025. +12,2%

decembar 2026. +7,5%

Foto: New Africa/Shutterstock

Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine, rekao je da je ovo odlična vest za penzionere.

- Poslednjih nekoliko godina imali smo realan rast penzija, što znači da su primanja najstarijih građana premašivala rast potrošačkih cena. To znači bolji život penzionera, a mi se nadamo da će se tako nastaviti ne samo 2027. već i narednih godina. Rast penzija koji omogućava kvalitetniji život u starosti znak je da nadležni državni organi poštuju to što su penzioneri radili decenijama. Svi će jednog dana biti penzioneri i ovo treba da bude trajno stanje u Srbiji, da se poštuje rad bez obzira na to koja generacija penzionera je u pitanju - istakao je Nenadić.

Kako je naglasio, i sam je penzioner od 2002. godine, tj. već skoro 25 godina, tako da iz ličnog iskustva zna kako je bilo nekad, a kako je danas.

- Konačno su poslednjih godina penzioneri dočekali da mogu normalno da žive od svojih primanja - zaključio je Nenadić.