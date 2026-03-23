Privredno društvo „Srbijašume“ obeležilo je Svetski dan šuma akcijom sadnje na prostoru Šumske uprave „Avala“. Događaj je okupio brojne predstavnike relevantnih institucija, stručnjake i saradnike iz oblasti šumarstva i zaštite životne sredine.

Foto: Srbijašume

Pored v.d. direktora PD „Srbijašume“ Krsta Janjuševića, akciji sadnje prisustvovali su dr Dragana Ostojić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Vladimir Nikolić, direktor Uprave za šume, Bojana Jakšić predsednica opštine Voždovac, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, JP „Vojvodinašume“, kao i brojni drugi gosti.

Foto: Srbijašume

Obraćajući se prisutnima, v.d. direktor Krsto Janjušević istakao je značaj usklađivanja ekonomskog razvoja sa zaštitom životne sredine: „Moramo voditi računa da ekonomski razvoj ide ruku pod ruku sa zaštitom životne sredine. To je naš jasan cilj koji, zajedno sa Vladom Republike Srbije, predsednikom Republike i svim nadležnim institucijama, uspešno sprovodimo.“ On je naglasio da iza ostvarenih rezultata stoje konkretni i merljivi pokazatelji, izražavajući ponos na sve zaposlene i partnere koji su doprineli izuzetnim rezultatima u oblasti pošumljavanja. „Posebno sam ponosan na činjenicu da smo kao preduzeće doprineli tome da Srbija beleži najviši trend pošumljavanja u ovom delu Evrope. To je rezultat zajedničkog rada zaposlenih i snažne podrške državnih institucija“, rekao je Janjušević.

Foto: Srbijašume

Posebno je istaknut značaj FAO projekta, koji se realizuje u saradnji sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, a kojim je predviđeno da se u narednih sedam godina pošumi 7.000 hektara, proizvede 35 miliona sadnica i dodatno unaprede rasadnički kapaciteti.

Foto: Srbijašume

Na kraju obraćanja, Janjušević je ukazao i na širu društvenu odgovornost:

„Naša je dužnost da čuvamo i unapređujemo šume – pluća naše zemlje, jer nam je poveren jedan od najvrednijih resursa najlepše zemlje na svetu, naše Srbije.“

Foto: Srbijašume

Nakon obraćanja, započeta je akcija sadnje na Avali, kojom je, paralelno sa aktivnostima u svih 17 šumskih gazdinstava širom Srbije, obeležen ovaj značajan datum.

Foto: Srbijašume

U akciji su učestvovali i učenici Osnovne škole „Vasa Čarapić“, čime je dodatno naglašena važnost edukacije najmlađih o značaju očuvanja i unapređenja šumskih ekosistema.