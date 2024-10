- Pre dve godine uspostavili smo saobrćaj na relaciji Beograd - Novi Sad, a ove godine otvaramo i deonicu od Novog Sada do Subotice - podsetila je ona naglasivši da je jako bitna usklađenost sa pravnim tekovinama Evropske unije, jer to, kaže, nisu samo zakoni, već i pravila.

- To je puzla elemenata koja čini strukturu železničkog saobraćaja. Nacionalna strategija razvoja saobraćaja pokriva pitanje i drumskog i vodnog i vazdušnog saobraćaja i prioriteta u razvoju. Do Budimpešte, preko Niša, Beograda, prema Bugarskoj i Turskoj - čitav taj kostur železničke mreže, ima značajnu ulogu. Izazov su i nesreće koje se dešavaju na putnim prelazima, a uz pomoć kredita Svetske banke podićićemo viši nivo bezbednosti - rekla je ona i dodala da to ministarstvo čini veliki napor da se železnički saobraćaj vrati na ono što smo imali, kao i da se poveća učešće železnice: