TRADICIONALNI GIVING FRIDAY U KOMPANIJI DM:Na Crni petak donira više od 4,7 miliona dinara za Narodne kuhinje Crvenog krsta Srbije

Black Friday je i ove godine dobio drugačije i humano značenje u dm drogerijama, zahvaljujući jedinstvenoj inicijativi Giving Friday. Pod sloganom „Giving is the new black“, kompanija dm drogerie markt petu godinu zaredom sprovodi ovu aktivnost i donira pet odsto ukupnog dnevnog prometa. Ove godine dm donira 4.782.946,00 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije.

Giving Friday, umesto tradicionalnog Black Friday-a u dm drogerijama, postao je simbol solidarnosti sa ciljem da se pomogne egzistencijalno ugroženim sugrađanima. Ovom akcijom kompanija dm je još jednom pokazala zašto je čovek uvek u centru poslovanja.

„Zaposlenima u dm-u posebno je drago što naši kupci prepoznaju važnost inicijative Giving Friday i rado učestvuju u istoj. Iz godine u godinu odziv zajednice je sve veći, te je simbolično što baš na Crni petak zajedničkim snagama doprinosimo lepoti darivanja. Ovakva podrška ne samo da je omogućila doniranje značajnih sredstava, već je i jasno ukazala na to koliko je važno uzajamno delovati u rešavanju izazova sa kojim se suočavaju socijalno najugroženiji građani. Zato nastojimo uvek da pokrećemo snagu solidarnosti i spremnost svih nas da doprinesemo boljem životu onih kojima je pomoć najpotrebnija“, izjavila je Alexandra Olivera Korichi, direktorka dm Srbija i Severna Makedonija.

Iz Crvenog krsta Srbije ističu da je od početka saradnje sa kompanijom dm, od 2020. godine, obezbeđena hrana za više desetina hiljada korisnika Narodne kuhinje, te da je nastavak iste izuzetno dragocen.

foto: Promo

“Izuzetna je čast što već četvrti put zaredom imamo priliku da sarađujemo sa kompanijom dm, koja je prepoznala našu misiju da olakšamo svakodnevicu egzistencijalno ugroženih građana. Zahvaljujemo se na još jednoj donaciji koja značajno doprinosi ostvarivanju pomenutog cilja i pokazuje da oni najugroženiji među nama nisu sami, jer sve postaje lakše uz podršku čitavog društva. Nadamo se da će ova plemenita inicijativa kompanije dm inspirisati i druge poslovne organizacije i pojedince da pomognu poboljšanju života korisnika Narodnih kuhinja Crvenog krsta Srbije” izjavio je Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije.

Kompanija dm je u okviru Giving Friday-a do sada donirala 10,5 miliona dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije. Zahvaljujući ovim sredstvima, omogućena je priprema više od 98 tona hrane, kojom su obezbeđeni obroci za preko 29.000 korisnika u 65 gradova i opština u zemlji. Takođe, 2019. godine, kada je prvi put pokrenuta ova akcija, prikupljeno je tri miliona dinara za opremanje Univerzitetske dečje klinike Tiršova.

Promo