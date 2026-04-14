Jedna Britanka, doktor nauka provela je 16 meseci tražeći posao i nakon više od 200 prijava stalno je bila odbijana, čak i kada je konkurisala za volonterske pozicije. Uprkos impresivnom akademskom putu, Sara Dalas (32) našla se u nezavidnoj situaciji, opterećena studentskim dugom koji premašuje 75.000 funti (86.000 evra).

Prekvalifikovana za početne, bez iskustva za seniorske pozicije

Sara Dalas je doktorirala bioinženjering na Univerzitetu u Edinburgu u julu 2024. godine, nakon što je već stekla master diplomu iz iste oblasti i diplomu iz nauke o životinjama. Prvobitno je planirala akademsku karijeru, ali se kasnije preusmerila na rad u industriji.

Međutim, uprkos impresivnim kvalifikacijama, suočila se sa izazovnom potragom za poslom. Tokom 16 meseci prijavila se na više od 200 radnih mesta, od početničkih do specijalističkih, ali tvrdi da se 90 odsto poslodavaca nije ni javilo. Kada bi dobila odgovor, govorili bi joj da je "prekvalifikovana" za početne pozicije, dok za naprednije "nema dovoljno iskustva u industriji".

Dug narastao na 86.000 evra

Tokom studija, koje ju je ostavilo sa dugom od 75.810 funti (oko 86.000 evra), nakon što je uzela kredite u iznosu od 47.787 funti (54.700 evra), uveravali su je da je "na pravom putu". Međutim, nakon diplome našla se u začaranom krugu.

- U početku sam se prijavljivala za poslove koji su tražili master i doktorat, ali su me odbijali zbog nedostatka industrijskog iskustva. Kasnije sam počela da se prijavljujem za početne pozicije za koje je bila dovoljna samo diploma. I dalje su me odbijali jer sam bila prekvalifikovana. Menadžeri za zapošljavanje nisu želeli da rizikuju i osećala sam se kao da se moje znanje potcenjuje - rekla je.

Tokom tog perioda radila je honorarno kao urednica u naučnom časopisu, zarađujući do 600 funti mesečno (oko 688 evra), i oslanjala se na dozvoljeni minus na računu, što joj je stvorilo dodatni dug od 8.000 funti (oko 9.100 evra).

Posao preko veze

U novembru 2025. konačno je dobila posao kao laboratorijski tehničar sa godišnjom platom od 28.500 funti (oko 32.000 evra). Zbog niskih primanja morala je da zadrži i honorarni posao kako bi sastavljala kraj s krajem.

- To je iscrpljujući proces. Toliko puta su me ignorisali nakon prijave, a na svaku potrošite sate. Čak sam se nudila da volontiram bez plate samo da steknem industrijsko iskustvo, ali niko nije želeo da me prihvati - ispričala je Sara.

Kaže da je imala sreću što je tokom doktorata stekla kontakte koji su joj pomogli da dođe do posla.

- U suštini, na kraju sam se zaposlila preko veze - priznala je.

Plata za račune, honorarni posao za život

Kao laboratorijski tehničar, Sara mesečno zarađuje oko 1.800 funti (oko 2.000 evra). Međutim, taj iznos u potpunosti odlazi na troškove: 1.025 funti za kiriju (1.175 evra), 500 funti za režije (573 evra) i 300 funti za otplatu minusa na računu (oko 340 evra).

Zbog toga je primorana da radi najmanje 40 dodatnih sati mesečno na honorarnom poslu. Dodatnih 600 funti koje zaradi (688 evra) pokriva hranu i ostale troškove, a uspe da uštedi svega 50 funti (57 evra) mesečno.

- Iskreno, nisam ovako zamišljala život sa 32 godine. Platu sa glavnog posla pojedu računi i dugovi, dok od honorarnog posla zapravo živim - rekla je.

Poruka budućim doktorandima

Iako je kroz sve prošla teško, Sara ne žali što je doktorirala.

- Bilo je zaista zanimljivo. Ali postoji zabluda da doktorat garantuje karijeru. To nije tačno, posebno u nauci, gde se čini da se industrijsko iskustvo više ceni od akademskog - rekla je.

Dodaje da je potrebno bolje informisati studente o tržištu rada nakon diplome. „Ne želim da odvraćam ljude od njihovih strasti. Ako želite doktorat – samo napred. Ali istražite tržište rada u svojoj oblasti i proverite da li je potrebno industrijsko iskustvo. Bićete mi zahvalni na tome.“