- Zapravo sam se nadala da je ovo parodija. Da su pomislili: 'Napravili smo reklamu kao pre 75 godina'. Ali, nažalost, nije. To je seksistički i potpuno promašeno - rekla je ona.

Kritike su stigle i iz organizacije "WOMEN Inc", koja je naglasila da njihova istraživanja pokazuju da su žene često stereotipno prikazane u holandskim reklamama — kao, npr. brižna žena (za decu i/ili domaćinstvo) ili kao žena koja brine o svom izgledu.

- To vidimo i u ovoj brošuri Kruidvata, gde su kozmetički proizvodi i deterdžent povezani sa Danom majki. Kada se grupe prikazuju na jednostran način, to može uticati na njihove mogućnosti. Stoga je važno da svi postanu svesni ograničavanja stereotipa i da im se aktivno suprotstave - naglasio je portparol organizacije WOMEN Inc.