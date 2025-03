Koji faktori određuju dugovečnost baterije?

Proizvođači električnih vozila obično nude garanciju za baterije od 8 godina ili pređenih 160.000 kilometara , u zavisnosti od toga šta se prvo desi. Međutim, to ne znači da je automobil nakon isteka tog perioda samo za otpad. Vremenom će se domet električnog vozila smanjivati usled trošenja baterije.

- Baterija električnog automobila može trajati od 10 do 20 godina, ali na to utiče mnogo faktora. Baterije koje se koriste u zemljama sa veoma vrućim ili hladnim klimatskim uslovima propadaju brže od onih koje se koriste u umerenim klimatskim uslovima. Prilikom kupovine polovnog električnog vozila uvezenog iz inostranstva važno je znati odakle ono potiče, jer to može uticati na stanje baterije - kaže Matas Buzelis, automobilski stručnjak i direktor komunikacija u carVerticalu.