Model A ima domet od 322 kilometra vožnje kopnom i domet leta od 177 kilometara , sa početnom cenom od 300.000 dolara , što uključuje balistički padobran – u slučaju da let završi pre planiranog sletanja.

Kalifornijski startap Alef Aeronautics uspešno je demonstrirao prvi potpuno funkcionalni leteći auto koji može da se kreće putem i vertikalno uzleti . Kompanija je objavila video koji prikazuje kako njihov prototip Alef Model Zero prelazi iz vožnje po putu u let, što odmah podseća na filmove i romane u kojima su automobili takođe leteli.

Poduhvat kao i let braće Rajt?

Probni let održan je 19. februara na zatvorenom putu u ruralnom delu Kalifornije uz primenu sigurnosnih protokola. Alef Model Zero, ultralaka verzija planiranog komercijalnog modela, pokazao je svoje mogućnosti vozeći do parkiranog vozila, aktivirajući režim leta, uzlećući kako bi prešao prepreku, a zatim sleteo i nastavio vožnju putem.