Cigarete koje proizvodi kompanija Japan Tobacco International iz Sente od 27. januara poskupeće za 10 dinara , a razlog za korekciju je uvećanje specifične akcize, za 1,71 dinara, koja je predviđena Akciznim kalendarom. Vlada Srbije im je na poslednjoj sednici odobrila nove cene , pa će pušači koji uživaju u proizvodima ove fabrike duvana za svoje zadovoljstvo morati da izdvoje od 370 do čak 650 dinara .

Tako se nastavlja praksa da s korekcijom akciza i proizvođači koriguju svoje cene. Ono što je takođe izvesno, to je da će sa ovom korekcijom država proizvođačima, po ovom osnovu, po pakli uzimati 101,12 dinara , umesto dosadašnjih 99,41 dinara . Uz ovu specifičnu akcizu, na cenu cigareta zaračunava se i proporcionalna od 33 odsto, a na sve to dodaje se i PDV .

Tako je ovog januara, prva nogu ka poskupljenju povukla fabrika iz Sente, a narednih dana očekuje se da će njenim stopama krenuti i druge. Pre nego što to urade, procedura nalaže da se za uvećanje cena traži odobrenje Vlade .

Pored ovog poskupljenja, u julu sledi još jedno, što je predviđeno Akciznim kalendarom. Takav trend je definisan akciznim kalendarom, koji važi sve do kraja 2025. godine, a do tada moramo da dostignemo standarde EU, koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1.000 cigareta, a u Srbiji je to sada nešto više od 85.