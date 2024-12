- Tržište je nešto što i diktira te cene. U poslednje vreme došlo do poskupljenja i električne energije i drugih derivata, kao i robe i usluga. To je ono što takođe mi koristimo i samim tim dolazi do toga da i mi moramo cene korigovati. Mi od 2019. godine nismo menjali cene i tada kada smo menjali, to je bilo neko minimalno poskupljenje od 10 odsto. Takođe, ono što je važno da se napomene, jeste da i PIO fond refundaciju koju vrši dolazi do povećanja te refundacije od nove godine, tako da neće to građani previše osetiti što se tiče samog poskupljenja - kaže Milena Denić, rukovodilac Servisnog centra JKP "Pogrebne usluge".