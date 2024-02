POLA KILA SAPUNJARE NEMA ISPOD 700 DINARA: Nikad više naroda, nikad veće cene! Ispod šatre da se ne seda bez 4.000 za dvoje VIDEO

Nema gdi igla da padne, a sve miriše tako da i sit ogladni, te čak i onaj koji je došao da vidi ponudu na "Slaninijadi" u Kačarevu, mora da zamaže crevca!

Jal slanina, jal sir, kulen, pršut, čvarci il kobasica, tek posetioci od rane zore mezete i ocenjuju ponudu na štandovima širom centralnih kačarevskih ulica.

Kad se umore il ožedne, svrati se na kuvanu ljutu il točeno domaće, pa su ruke pune, a obrazi samo pucaju od masnih zalogaja. A bilo je onih koji su uzimali po 200-300 grama čvaraka, jednu cipovku, pa hajd, u park na klupu da se obavi fruštuk. Kalorijski, dabome.

Kako je dan odmicao, gužva je bila sve veća, te se oko jednog sata od Hale do izlaska na glavni put, peške prolazilo i po dvadeset minuta. Sem posetilaca iz okoline, Beograda, pa i drugih gradova u Srbiji, primetan je bio veliki broj stranaca.

"Svuda daju da se proba, ali ne reži mi debelo, imam još da prođem", govori stariji Banaćanin koji ruku pod ruku sa gospođom lagano šeta.

A čini se, da su upravo dame te koje brane od holesterola muževe, te se često vidi onaj popreki pogled koji se isto tumači na svim jezicima sveta.

"Ama dosta, đavo te krdo, to ti je dvadeseto parče, znaš da ne smeš", veli ona, dok Lala briše brkove i olizuje prste od banatske "zdrave" sapunjare.

Razgovor se naravno, okončava smehom, što prodavca, što Lale, jer ode po kile u kesu, a novčanice u ruke. Cena, prava sitnica - 700 dinara za pola kile domaće slanine.

Iako se dosta kupuje i nove se pune kese suhomesnatih proizvoda, primetno je da ima više "probača" nego kupaca, jer, ove godine, cene su nešto jače u odnosu na prethode sudeći makar po reakcijama kupaca suhomesnatih proizvoda. Gunđaju i stari i mladi, te se "pa, od čega ih praviš majstore, od zlata" može čuti na svakom koraku. Ipak, na kraju kupac "legne na rudu"

Šampionska slanina braće Vojnović iz Kuzmina prodavala se za 1.500 dinara po kili, a i konkurencija je bila tu negde, te se za kraljicu Kačareva moralo izdvojiti između 1.200 i 1.800 dinara. Čvarci, od tezge do tezge variraju, te se kilogram može kupiti već od 1.200 dinara, odnosno, od 1.500 koliko je potrebno izdvojiti za duvan varijantu.

- Skupo jeste, ali vredi. Svuda je skupo, a ovde makar znamo šta kupujemo. Evo, kod Jovana uzimamo slaninu i kobasice godinama, što ovde što na tezgi gde ima u Beogradu. Znam šta kupujem, znam da vredi, a to što sad to košta koliko košta - to je druga stvar. Dokle mogu, ja ću da kupujem, kad nestane, onda ću da pasem travu - kaže za Blic jedna od zadovoljnih mušterija koja redovno pazari kod domaćina iz Bankovine, najstandarnijeg učesnika "Slaninijade".

Pošto je šta Pečenice i suvi vratovi mogu se naći već od 1.100, odnosno, 1.900 dinara. Kulen se može pronaći već od 1.600, dok su kobasice nešto povoljnije, te se cene kreću već od nekih 1.200 dinara. Ako ogladnite pored standardnog grickanja tokom probe, za par dobre sveže kobasice moraćete da izdvojite od 300 do 500 dinara, koliko koštaju minimalno i "čudesa od mesa" sa roštilja.

Najveselije je ipak pod šatrom gde se od rane zore čeka na pečenje koje se vrti ispred. Dok ne dođe, smenjuju se ture, te se već u deset ujutru moglo videti dosta veselih domaćina koji će danas gotovo sigurno prespavati večeru, olakšani za minimum četiri crvene novčanice za dve osobe, koliko je minimalno potrebno da se pojede nešto sa ražnja, uz koju turu pića.

U Hali gde je održana centralna manifestacija proglašenja pobednika, jedna od atrakcija za posetioce je bio jedan od najboljih karikaturista, Slaviša Ševrt, kod koga smo morali da svratimo, te je potpisnik ovih redova nakon slanine i kobasice iz tanjirače i ovekovečen rukom trostrukog dobitnika prestižne nagrade Mali Pjer.

Pobednička slanina i ove godine je stigla iz Srema, iz mesta Kuzmin, gde su braća Vojinović još jedno pokazala da su predanost i kvalitet isplativi. Naime, oni su po drugi put zaredom odneli pobedu u Kačarevu. Kuriozitet je da su obojica u ovaj posao ušli iz ljubavi, pored regularnih poslova, jedan je pripadnik Vojske Srbije, dok drugi radi pri KPZ-u.

- Bavimo se 15 godina prodajom, inače, proizvodnjom oduvek, od kako znamo za sebe, to je tradicija u Kuzminu. Tajna je da se radi po tradicionalnoj recepturi, da se sve radi polako, natenane, pošteno, nema žurbe. Onda je uspeh neosporan. Brat je u policiji, ja sam u vojsci, tu je porodica, nađe se vreme za sve. Ljubav prema kvalitetnoj hrani pre svega je ključ. Da bi bila dobra, sami hranimo svinje. Svinja mora da bude teža i starija, da bude sveže meso kada se stavi u salamuru. Prirodnim putem je sušimo, i vodimo računa o svakom detalju - pričaju nam ponosni Kuzminci.

Obraz Kačareva sačuvao je Milan Zlatković, koji je osvojio drugo mesto, dok je treći bio Konstantin Lemajić iz Šida. U Kačarevu su ostala i tri prva mesta i to u konkurenciji za najdeblju slaninu, gde je šampion za ovu godinu Mile Todosijević koji je osvojio i nagradu za najdužu slaninu, dok je za najbolju slaninu od mangulice, dobio Milan Zlatković.

Pančevcima, odnosno, mesari "Burjan" pripalo je prvo mesto u konkurenciji za najbolju industrijsku slaninu.

Prvo mesto u kategoriji "Zanatska slanina", pripalo je dami, Mileni Todorić iz Užica, drugo je otišlo u Bankovinu u kuću Nemanje Pavlovića, dok je treći bio Petar Rakić iz Bačinaca.

Ove godine bilo je dosta takmičara iz inostranstva, te su dodeljivane i nagrade za najbolju inostranu slaninu. Prvo mesto je pripalo Damjanu Gavrilovskom iz Severne Makedonije, drugo Vuku Pajoviću iz BiH, dok je treće otišlo čak u Nemačku, u ruke Miletu Atanasovskom.

Za najbolju Slaninarku proglašena je Anđa Vojinović iz Kuzmina, dok je titulu Najljućeg Slaninara poneo Aleksandar Vilotić.

Kurir.rs/Blic