BEOGRAĐANIN PROŠAO PAKAO SA STANODAVKOM: Napravio niz grešaka, ovo nikada ne radite kad iznajmjujete stan!

Jedan Beograđanin, koji je odlučio da iznajmi mali stan u naselju Žarkovo, završio je, kako kaže, u pravom "krugu pakla", u odnosu sa svojom stanodavkom koja je bez dozvole odlučila da mu opere sudove, očisti sudoperu i održi lekciju o higijeni. A onda, kada je odlučio da ode, kaže, počelo je beskonačno nabrajanje zamerki u trenutku dok depozit još nije vraćen.

"Napravio sam niz grešaka u koracima, a naišao sam na veoma nezgodnu gazdaricu i sve to skupo me je koštalo - vremena, novca i živaca. Naš odnos se pretvorio u pravi pakao i želeo bih da na svoje greške ukažem svima koji se odluče da iznajme stan, a nemaju iskustva u tome", priča ovaj Beograđanin. Ime žene koja se predstavljala kao vlasnica i adresa stana poznati su redakciji.

Stan je, kako kaže, bio "po meri" - lepo opremljena garsonjera, sa manama koje su manje od prednosti, u mirnom kraju, na dobroj lokaciji, u zgradi, ali ne prevelikoj. I nakon pet meseci "raja" usledila je gorka "naplata računa" za sopstvene greške.

"Ono što bih posebno istakao je da nije problem u zlobi ni lošoj nameri. Ta žena bi čak bila spremna i da pomogne. Pričala mi je o svojoj zaista divnoj porodici. Ali kada je u pitanju prelaženje granica privatnosti i sravnjivanje računa, tu počinje spirala pakla kroz koju samo klizite nadole", priča on.

Prva greška: Sumnjivi razgovor sa stanodavcem

"Kada sam pozvao telefon u oglasu, javila se žena koja je više ćutala nego govorila. Kao da se i sama dvoumila šta da čini. Ja sam osećao da, kao klijent, moram da je uveravam da sam podoban za njen stan. A onda smo se upoznali i interesovale su je neke privatne stvari iz mog života. Veoma fino i prijatno je pristupala, ali je zapravo zadirala već duboko u ono što nije njena stvar, a to je moja privatnost"

Druga greška: Boravak u iznajmljenom stanu bez ugovora

"Poverenje... kako to lepo zvuči kada ljudi misle da se razumeju, a kako se okrene protiv vas kada stvari krenu da se odvijaju loše. Mislio sam da je sasvim u redu da ugovor bude usmeni. Moje je da boravim u stanu, da ne napravim neku štetu, a za depozit mi nije potrebna priznanica, u poštenoj sam kući"

Treća greška: Nisam promenio bravu na iznajmljenom stanu

"Promena brave u dogovoru sa stanodvcem, obavezna je stavka. Ne samo da on ne bi ulazio, već ni sami ne znate ko je taj stan koristio pre vas. Istina, znao sam da sam ja prvi stanar i brava me nije brinula. U slučaju neke havarije ili problema, ne bi mi smetalo da stanodavac uđe u stan i kada nisam tu. Iako bez najave nije ulazila, poslao sam lošu poruku time što sam joj dozvolio da ima uopšte rezervni ključ"

Četvrta greška: Predaja kirije u stanu

"Svi prijatelji začudili su se kada sam rekao da kiriju predajem na način da me stanodavka poseti u stanu i da sa mnom razgovara. 'Zašto joj ne uplatiš na račun? Možeš da joj ostaviš novac i ispred vrata, nema potrebe da ti ulazi', govorili su. Meni se to činilo preterano. Žena može da sedne, da popriča malo i da se uveri da je sve u redu. Sad shvatam koliko sam joj, zapravo, dopustio i poslao pogrešnu poruku o tome kako bi naš odnos trebalo da izgleda"

Peta greška: Sitno čačkanje stvari u iznajmljenom stanu

Kada je, zbog određenih popravki, žena i njena porodica ulazili u stan, dešavalo se da primetim da je neki peškir ili komad odeće pomeren, ostavljen da se bolje suši. Bilo je i komentara da, na primer, bojler ne sme da bude do kraja pojačan i sitnih lekcija iz, oboje smo verovali, dobre namere, koja je samo popločala put kataklizmi"

Šesta greška: Plaćanje kirije u dinarima

"Kada bih novac za stanarinu predao u evrima, žena se žalila da mora da ide u menjačnicu. 'Ne, ne, nikakav problem, taman, posla, možete kako želite', ali ipak se žalila. Sitničarenje i iskazivanje neprijatne poruke rečima koje je ograđuju od svake odgovornosti za neprijatnost koju mi nanosi. Kada bih dao 36.000 dinara, to je bilo u redu. Kada sam, međutim, promenio evre u menjačnici, i to je bilo u redu, ali ne bez usmene napomene. Čudan neki kurs, kako je tako nizak. Ženi je, dakle, bitna svaka para..."

Sedma greška: "Upad u stan"

"Pokvarila se jedna LED sijalica. Dozvolio sam da je promene i bez mog pristustva. Ali, kada sam vratio u stan, usledio je šok. Sudovi su bili oprani, ispomerani, sudopera i šporet očišćeni (i bili su za čišćenje, ali nije bilo nikakvo brdo, neprijatan miris ili bilo šta naoko nenormalno u stanu koji se koristi). Ujutro me je sačekala poruka u kojoj mi je sve to zamerila, pa joj je čak smetao i položaj u kome je bila, inače isključena pegla. To je za mene bilo previše. Odmah sam odlučio da prekinem odnos sa njom i dogovorili smo se da iz stana izađem 1. decembra. Problemi tek počinju.

Osma greška: "Evakuacija zbog novog stanara"

"Stan je odmah izdala u oglasu, iako je bio sam početak meseca. Rekla je da će ljudi dolaziti da gledaju stan. Ja sam na to pristao. Greška, teška. Odredila je vreme, ja sam stan napustio i šetao se po kraju. Sat i po nakon toga, ona je i dalje bila u stanu i vodila razgovore. A ja sam se ponovo šetao. Da, zaista sam ja sam kriv!

Deveta greška: Predlog za generalno čišćenje stana od novca depozita

"Izašao sam iz stana pre roka, očistio koliko sam mogao. Bilo je određenih manjih problema nastalih usled korišćenja stana. Stan koji se koristi, na neki način mora i da se troši. Guma na odvodu u tuš kabini, verovatno lošeg kvaliteta, deformisala se usled korišćenja. Na mestima na kojima je daska pričvršćena za WC šolju stvorila se neka vrsta gljivice, koja se videla tek kada je daska sinuta. Stan je pomalo vlažan, loša je ventilacija i to me nije začudilo. Vodokotlić (od početka) nije najbolje radio, ali to nisam prijavio jer sam našao način da zaustavim vodu. A onda je rekla i da su malo zidovi prljavi. Kako bih se rešio neprestanih žalbi, predložio sam da ona sama očisti stan od depozita i da će tako biti najzadovoljnija. 'Meni depozit nije potreban, samo sredi i ostavi čisto kako je bilo. Tako smo se dogovorili, ako nisi zaboravio'. Iako nisam dao konačnu dozvolu, ipak je ekspresno pozvala čistačicu. I da, računala je ipak na depozit - to je to kada jedno govori, a drugo poručuje"

Deseta greška: Nije mi se desila

"Odlučio sam se za novi ustupak, da ključ vratim četiri dana ranije. Ali, shvatio sam da ona samo želi ključ. A depozit? Na moju molbu da ponese depozit, a ja da joj platim račune unapred i da to tako završimo, spočitala je da je stan očistila. Rekao sam da je generalno čišćenje stana, ipak, njena stvar, a ona je trijumfalno poslala fotografije mrvica i gorespomenutih 'oštećenja'. Bila joj je važna i četka za WC šolju (koju sam pribavio) i zavesa za tuš kabinu. Uvek nešto novo nađe... To brojanje mrvica me je sada već izludelo. Shvatio sam da tera mak na konac i da tu kraja nema. Previše je... Odlučio sam da joj odredim vreme i mesto predaje ključeva, a to nije bio njen stan. Depozit nemam način da vratim, jer nisam potpisao ugovor, a da pregovaram u beskonačno, nemam snage.

Kurir.rs/Telegraf