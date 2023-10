PENZIONERIMA RAČUNI ZA STRUJU ZNATNO NIŽI: Počinje prijava - važiće i za OVU grupu građana!

Penzionerima sa minimalnom penzijom računi za struju niži za dodatnih 1.000 dinara do kraja grejne sezone, usvojila je na današnjoj sednici Vlada Republike Srbijea, a na predlog Ministarstva rudarstva i energetike.

Izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu biće omogućene dodatne pogodnosti, odnosno popusti za električnu energiju, gas ili grejanje.

To znači da, penzioneri koji imaju ugovor o snabdevanju električnom energijom na svoje ime, a čija penzija ne prelazi 21.766 dinara imaće pravo na dodatno umanjenje računa u iznosu od 1.000 dinara tokom grejne sezone.

PRIJAVLJENO 72.000 DOMAĆINSTAVA Vlada Srbije je u decembru 2022. godine donela novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom je unapredila kriterijume za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca kako bi omogućila većem broju domaćinstava da ostvare pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili daljinsko grejanje. Ovim propisom, građanima koji sa svojim primanjima ne mogu da priušte dovoljnu količinu energije za svakodnevne potrebe, omogućeno je smanjenje računa i do 50 odsto, a do sada je oko 72.000 domaćinstava ostvarilo ovo pravo.

Izmenama Uredbe pravo na umanjenje računa imaće i domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na uvećanu novčanu pomoć. Osim toga, omogućeno je da se pravo na umanjenje računa stiče po službenoj dužnosti.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Tokom čitave godine radili smo na tome da povećamo broj građana koji koriste pravo na olakšice za potrošenu energiju. Sada poseban akcenat stavljamo na naše najstarije građane i omogućili smo da penzioneri koji imaju brojila na svoje ime i penzije do 21.766 dinara dobiju mesečno za 1.000 dinara niže račune za električnu energiju tokom zimske sezone. Pozivam naše najstarije građane da se prijave do kraja sledeće nedelje na šalterima us vojim opštinama. Milsili smo i na one koji nisu u mogućnosti da se prijave lično i njihovi računi biće umanjeni po službenoj dužnosti - rekla je Dubravka Đedović Handanović - ministarka rudarstva i energetike.

foto: Instagram/dubravka.djedovic

Čitav proces je pojednostavljen kako za penzionere, tako i za sve ostale kategorije najugroženijih koje na osnovu Uredbe imaju pravo na značajna umanjenja računa za energiju.

- Pored prepoznavanja novih posebno osetljivih grupa domaćinstava, izmene Uredbe će omogućiti da se postupak ostvarivanja prava na status energetski ugroženog kupca sprovodi po službenoj dužnosti, kroz razmenu podataka između nadležnih institucija i snabdevača. Na taj način biće značajno uvećan broja domaćinstava obuhvaćenih olakšicama.

Kurir.rs