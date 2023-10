VULKANIZERI TRAŽE OD 700 DO 2.000 DINARA PO TOČKU: Zimske gume nisu poskupele, ali montaža jeste! Evo koji brendovi su pojeftinili

Do poskupljenja zimskih guma ove sezone nije došlo, ali ono što bi mnogim vozačima moglo da zasmeta jeste povećanje cena vulkanizerskih usluga i montaže guma! Za ovu svrhu je neophodno izdvojiti od 700 pa sve do 2.000 dinara po točku, ističe Saša Mitrović, head vertikale auto-moto i nautika na oglasniku Sasomange.

Bliži se 1. novembar, a Zakon o saobraćaju obavezuje vozače da na svojim vozilima moraju imati zimske gume ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, ali pored zimskih guma vozači su u obavezi da u prtljažniku imaju i odgovarajuće lance za sneg, odnosno druge uređaje za povećanje prianjanja, koje u slučaju potrebe postavljaju na najmanje dva pogonska točka, podseća Mitrović.

On naglašava da se specijalna smesa od koje su napravljene zimske gume bolje ponaša na niskim temperaturama i pruža bezbedniju, udobniju i sigurniju vožnju.

Bezbedna vožnja

- Za razliku od letnjih guma, zimske gume ne gube na svojoj elastičnosti na niskim temperaturama i zato ih je bitno koristiti ne samo na snegu i ledu već i na suvoj podlozi kada temperatura padne ispod sedam stepeni, što je temperaturna granica kada letnje gume počinju da gube svoje prvobitne performanse, ukrućuju se, gube svoj viskozitet, a samim tim i prianjanje na kolovozu. Često je potrebno zameniti i ventile na felnama, koji umeju da popuste nakon određenog vremena i počnu da ispuštaju vazduh iz gume pri čemu često pomislimo da se guma probušila zbog gubljenja vazduha u njoj, a uzrok je u stvari neispravan ventil - objašnjava Mitrović.

Naglašava da smo, nakon prošlogodišnjeg drastičnog povećanja cena, koje je iznosilo minimalno oko 20 odsto u zavisnosti od brenda proizvođača, kvaliteta i performansi, ovu zimsku sezonu dočekali s prošlogodišnjim cenama.

- Savet vozačima je da svoj novi set zimskih guma obezbede na vreme i da ne čekaju pogoršanje vremenskih uslova jer kada do njega dođe, obično su gume za čiju su kupovinu bili zainteresovani već rasprodate. Pojedini uvoznici i prodavci guma snizili su cene nekih modela i brendova, ali je to sniženje uglavnom minimalno i iznosi do pet odsto, mada se očekuju dalja sniženja usled izuzetno slabe zainteresovanosti kupaca. Za vreme pandemije koronavirusa nije se putovalo kao ranijih godina, tako da vozači smatraju da stari set zimskih guma može da izdrži još jednu zimsku sezonu, ali mislim da to nije pametan izbor ukoliko su gume starije od četiri godine koliko god šara na njima bila dobra - ističe naš sagovornik.

Preporuka Kupovina kod ovlašćenih prodavaca Mitrović podseća da je obavezno imati zimske pneumatike na svim točkovima, a ne samo na pogonskim, jer prilikom naglih kočenja ili vožnje u krivinama može doći do zanošenja, proklizavanja, pa čak i zaokretanja vozila na kolovozu. - Preporuka je da uvek imate nove gume ili što novijeg datuma proizvodnje, jer su iskustva vozača dokazala da nova guma srednje ekonomske klase na snegu i ledu ima bolju upravljivost i kontrolu od gume premijum klase stare tri do četiri godine. Kupovina polovnih pneumatika može imati opravdanje isključivo u pojedinačnim slučajevima, kada oštetite jednu gumu pa nađete istu takvu polovnu, ali kupovina seta zimskih starih polovnih guma sigurno nije dugotrajno niti bezbedno rešenje, naročito kada većina prodavaca odobrava kupovinu novih zimskih guma na rate. Savet kupcima je da gume kupuju isključivo kod ovlašćenih prodavaca, koji će vam uz njih dati fiskalni račun i pripadajuću garanciju kako bi u slučaju neispravnosti ili fabričkog defekta proizvoda mogli da ga reklamiraju - navodi on.

Paprene usluge

Mitrović kaže i da je dobra stvar što pojedini prodavci guma nude besplatnu ugradnju, te da to treba iskoristiti u cilju smanjenja ukupnih troškova. Dodaje i da je minimalno povećanje cena zimskih guma primećeno samo kod premijum proizvođača, i to za modele najviših performansi.

- Ono što će vozačima daleko više zasmetati je povećanje cena vulkanizerskih usluga montaže i demontaže guma, koje raste iz godine u godinu, pa sada za taj trošak treba izdvojiti od minimalnih 700 dinara za gume manjih dimenzija pa sve do 2.000 dinara po točku za gume većih dimenzija. Prikazane cene se uglavnom odnose na gradske vulkanizerske radnje, dok su u prigradskim naseljima i manjim gradovima u unutrašnjosti cene niže i do 30 odsto - napominje on.

