VOZAČI, SPREMITE OD 25.000 DO 45.000 DINARA: Od 1. novembra automobil mora da ima ovo, u suprotnom sledi KAZNA

Nešto više od dve sedmice je do 1. novembra, od kada vaš automobil mora imati zimske gume. Zimski pneumatici, kako je propisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja, na vozilu treba da budu do 1. aprila. Tolerancija postoji ukoliko nema zadržanog snega na kolovozu.

Po Zakonu, u obavezi ste da imate sve četiri zimske gume sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S) u periodu od 1. novembra do 1. aprila, a pri tome šara na gumama ne sme da ima dubinu manju od 4 milimetra.

Od 1. novembra važi i zakonska odredba koja se tiče posedovanja zimske opreme, a u nju, sem odgovarajućih guma, spadaju i lanci za sneg koje koristite na delovima puta gde je znakom jasno obeležena njihova upotreba po snegu.

Važno je i kakva je temperatura, a ne samo da li ima snega

Inače, kada govorimo o zimskim gumama, zakon ne nalaže kao obavezu da ih koristimo ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice i kaznu nećete platiti. To znači da vozači u periodu od 1. novembra do 1. aprila mogu da voze i na letnjim gumama ako su putevi suvi. Ipak, savetuje se da je najbolje da tokom čitavog navedenog perioda na vozilu imate adekvatne gume i za to postoje razlozi.

Sneg, led i poledica nisu jedini razlozi zašto biste letnje gume na svom automobilu zamenili zimskim. Bitna je i temperatura vazduha, a stručnjaci se uglavnom slažu u tome da je 7 stepeni Celzijusa temperatura koja bi trebalo da posluži kao odrednica kada treba menjati gume.

Zima može da bude i suva, bez mnogo padavina, ali sa dosta ledenih dana, kada se temperatura uopšte ne penje iznad nule. U takvim okolnostima, iako zakonodavac ne insistira, bilo bi razumno voziti se na zimskim pneumaticima.

Zašto letnje ne treba imati zimi

Naime, kako objašnjavaju saobraćajni stručnjaci, osim što ima drugačije šare na gaznoj površini, zimska guma se od letnje razlikuje i po tome što je izrađena od drugačije smeše.

Razlog je da se na niskim temperaturama ne bi previše stvrdnula i kako bi pružila bolje prijanjanje za asfalt. Tada je kraći zaustavni put prilikom kočenja, kao i bolje ponašanje vozila prilikom nagle promene pravca i u krivinama.

Ovaj trošak ćete morati da pokrijete od ove plate

Ukoliko hoćete na vreme da se pripremite i spremno dočekate 1. novembar, onda ovaj trošak morate da pokrijete od ove plate. Gume i usluge servisera ove godine su iste kao prošle. Doduše, tada su poskupele u odnosu na prethodnu za 20 odsto.

Po prošlogodišnjim cenovnicima koji važe i sada, komplet zimskih pneumatika standardnih dimenzija za prosečno vozilo kreće se od 25.000 do 45.000 dinara.

Kazne za vozače koji nemaju zimske gume kad su uslovi na putu loši - za vozače od 10.000 do 20.000 dinara - za preduzetnike od 50.000 do 200.000 - za pravna lica kazna od 100.000 do 800.000

