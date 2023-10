BLIŽI SE 1. NOVEMBAR! Prodaja ZIMSKIH GUMA drastično OPALA: Cene nisu menjane, neki daju sniženja i mogućnost plaćanja na 6 rata!

Nešto manje od mesec dana ostalo je vozačima da na svoje automobile stave zimske gume! Ono što je dobra vest jeste da cene nisu menjane u odnosu na prošlu godinu, neki su čak i snizili cene pneumatika, a daju i pogodnost plaćanja na šest rata!

Zimske gume su prošle godine taman pred sezonu poskupele čak za 20 odsto, što je dovelo do toga da prodaja drastično opadne. To je nateralo proizvođače i servisere da ove jeseni ne menjaju cenovnike, a neki su čak i snizili cene pojedinih brendova za pet odsto.

Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže vozačima da od 1. novembra pa do 1. aprila naredne godine moraju imati sva četiri zimska pneumatika, čija dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od četiri milimetra ukoliko su na kolovozu sneg, led ili poledica.

foto: Shutterstock

Marko Lacmanović iz jednog prestoničkog servisa kaže za Kurir da cene nisu menjane, te da montaža guma iznosi od 750 do 1.500 dinara po točku, kao i da u proseku najjeftinije gume koštaju oko 5.000 dinara, dok se cene onih skupljih kreću i više od 20.000 dinara.

- Cene pneumatika su gotovo iste kao i prošle godine, nije došlo do poskupljenja s obzirom na to da je drastično opala potražnja. Prošle godine smo imali situaciju da je došlo do znatnog poskupljenja guma u odnosu na pretprošlu godinu, kada su cene skočile i za 20 odsto. Mnogi vozači nisu kupovali i menjali zimske gume, već su koristili stare, a neki čak i letnje gume, što je inače veoma opasno - navodi Lacmanović.

Marko Lacmanović foto: Privatna Arhiva

Dodaje i da vozači mogu da odahnu s obzirom na to da nova poskupljenja nisu najavljena ove sezone.

- Proizvođači su prilagodili proizvodnju novim potrebama tržišta, čak se može desiti da, ako bude veća potražnja, i ne bude dovoljno guma na tržištu. Mnoge fabrike su smanjile proizvodnju. Vozači ne bi trebalo da čekaju da se pogoršaju vremenski uslovi, već da na vreme i dok ima na tržištu svih dimenzija i brendova obave kupovinu - ističe sagovornik Kurira.

Činjenice Kazne za vozače koji nemaju zimske gume kad su uslovi na putu loši - za vozače od 10.000 do 20.000 dinara - za preduzetnike od 50.000 do 200.000 - za pravna lica kazna od 100.000 do 800.000

On naglašava da su mnogi zbog ekonomske situacije rešili da izađu ljudima u susret, te daju mogućnost plaćanja na šest mesečnih rata.

- Neki proizvođači su, da bi povećali prodaju svojih brendova, snizili cene za oko pet odsto kako bi privukli kupce i izašli im u susret. Moguće da će neki imati dodatne akcije i da će doći do snižavanja cena. Preporučio bih vozačima da kupovinu i montažu guma isključivo vrše u ovlašćenim servisima koji se bave tim poslom, jer su se zbog krize pojavili neki koji prodaju upitne gume, a ne izdaju ni račune - naglasio je Lacmanović.

foto: Shutterstock

Cene su slične Preko Drinu po gume samo ako ste u prolazu Ranijih godina mnogi su išli preko Drine u Republiku Srpsku kako bi pazarili zimske pneumatike, ali Lacmanović kaže se to više ne isplati toliko kao nekada. - Mislim da se to isplati samo onima koji, recimo, imaju neku rodbinu blizu pa svraćaju, ili ako žive blizu granice. Ali ovako da neko ide namenski samo da bi kupio gume, rekao bih da to više nije kao ranije. Cene su sada slične kod nas i u RS, ima i nekih jeftinijih, ali to nije nešto značajno - kaže Lacmanović.

Lacmanović kaže da komplet najjeftinijih guma "tigar", oznaka 175/65/R14, može da se kupi za 24.480 dinara, dok, recimo, guma "sava", oznaka 225/45/R17, košta od 9.000 do 9.500 dinara, te da za ove četiri gume treba iskeširati oko 36.000 dinara.

TABELA profil gume 175/65/ R14 proizvođač cena Tigar 6.120 Sava 6.800 Hankon / Mišlen /

TABELA profil gume 195/65/ R15 Proizvođač cena Tigar 7.700 Sava 8.010 Hankon 7.750 Mišlen 9.790

TABELA profil gume 205/55/R16 Proizvođač cena Tigar 8.170 Sava 9.050 Hankok 10.520 Mišlen 13.810 * cene su u dinarima po komadu (s montažom)

Kurir.rs/ Mina Branković