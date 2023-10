AUTOMOBILI, MOTORI, ČAK I AUTOBUS NA IZVOL'TE! Evo šta Carina nudi na e-licitaciji: U ponudi ukupno 28 vozila (FOTO)

Na sajtu Uprave carina zainteresovani mogu da se prijave za e-licitaciju trajno oduzetih vozila, koju Carinarnica Kragujevac organizuje 13. oktobra 2023. godine.

U ponudi je 18 putničkih automobila, devet motocikala i jedan autobus.

Razgledanje je zakazano za 9. oktobar od 10:00 do 12:00 časova u skladišnom prostoru Carinarnice Kragujevac, ''Merkur LTD'', ulica Skladišni centar br. 1. Rok za uplatu kaucije je 10. oktobar 2023. godine do 24 časa.

Opšti uslovi učešća i korisničko uputstvo dostupni su kako u samoj aplikaciji, tako i na sajtu Uprave carina u rubrici ''Objašnjenja''.

