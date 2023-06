"NA PLAŽAMA NEMA SRBA, CENE KAO NA MALDIVIMA!" Mirko iz Beograda odmarao u letovalištu na Jadranu, a posebno ga šokirala OVA CENA

Cena sladoleda ovog leta u Hrvatskoj obara sve rekorde, pa tako najjeftinija kugla košta 1,70 evra, a najskuplja čak 3,5, dok su na pojedinim mestima dostigle i neverovatan iznos od čak 5 evra.

- Sezona je kasno krenula, može se reći da još i nije. Kiša, bura, pa i hladni dani, pokolebali su mnoge koji su i hteli da dođu na Jadran u junu, pa čak i one koji su odmor planirali za jul. Pre neki dan sam se vratio iz Šibenika. Ušao u more jednom, ma hladno. Osećaju manjak gostiju i to i ugostitelji, pa sada gledaju kako da na svaki način nadomeste manjak. A već su se istrošili, radnike doveli, i obezbedili im dobre plate - kaže nam Mirko iz Beograda koji je nedavno bio u Šibeniku, govoreći i o cenama u Hrvatskoj i o sezoni, dodajući da je kuglu sladoleda platio 3,5 evra.

Naš sagovornik dodaje da na plažama nema Srba koji poslednjih godina tradicionalno pune mesta oko Šibenika i Vodica.

- Svi su pomerili odmore, u ovo vreme plaže su prošle godine bile pune ekavice, sada tek po koji turista iz Srbije, a cene kao na Maldivima - kaže nam Mirko.

foto: Printscreen

Domaći kupci u sladoledu, čini se, neće uživati.

- Ni slučajno. Zna se da je previše, ali kupci bi trebalo da pruže otpor. Mislim da je preskupo. Za naše ekonomsku situaciju, mislim da je preskupo. Ne bi trebalo ići dalje od jednog i po evra, da je to cena i za domaće i za strance i da se isplati svima i kupiti i prodati, kažu građani.

Osim sladoleda, u ovoj poslastičarnici u Splitu se rade i domaći korneti. A cena sladoleda? Kao prethodne sezone – dva evra. Zbog domaće recepture po kuglicu dolaze i Splićani i turisti , a popularnost su, priča Lirim, stekli upravo zahvaljujući Splićanima.

- Mi smo poslastičarnica koja zavisi od domaćih gostiju i imamo domaće goste, i zarad njih smo ostavili istu cenu od dva evra - kaže vlasnik Lirim Bajrami.

Kuglica tamne čokolade s malim dodatkom u slatkom kornetu u obližnjoj poslastičarnici plaćena je čak pet evra. Kuglica 3,5 evra, a slatki kornet evro i po. Da je to ipak malo preterano, mišljenja je i Lirim. Smatra da su neki neopravdano podignuli cene.

- I ja mislim tako, možda su malo preterali sa cenom. Treba staviti normalne cene, ako mi možemo najkvalitetniji sladoled proizvoditi i staviti realnu cenu i za domaće goste, onda mogu svi i ne misliti samo o turistima, kaže on.

Nekima je sladoled u Splitu jeftin.

- Jeftinije je nego u Engleskoj. Haha. l zapravo i puno jeftinije nego na ostalim mestima u Hrvatskoj - kažu Karolin i Ras iz Engleske.

kurir.rs/ N1 Zagreb