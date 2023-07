CENE U HRVATSKOJ PAPRENE: Devojka kafu i mineralnu vodu u Korčuli platila čak 13 evra! Od cena može da se zavrti u glavi! (FOTO)

Hrvatsko primorje oduvek je poznato po nešto jačim cenama, međutim, ove sezone turisti se u odnosu na prethodne godine dosta žale na visoke cene pića u lokalima!

- Dođeš na more, sedneš i kažeš, ma samo ću da naručim kafu i mineralnu, a onda to platiš 13 evra. Welcome to Croatia 2023. Lokacija Korčula - navedeno je na stranici "Najjeftinija putovanja", a priložena je i fotografija računa koju im je poslao korisnik grupe.

Kafa i voda koštaju čak 13 evra foto: Printscreen Facebook

Korisnici su naveli da su cene preterane.

Kako se može videti u cenovniku voda košta 7 evra, cena sokova gaziranih i negaziranih iznosi 6 i 7 evra, espreso je 5 evra, dok kapućino košta 6 evra.

- Jeftiniju kafu sam pila na Pamukalama - napisala je jedna korisnica.

Jedna žena dodala je da cene nisu tolike ni u Švajcarskoj.

Bilo je i onih korisnika koji su osudili ljude koji slikaju račune i šalju u grupe.

Kurir.rs