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Rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal ove godine, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere ističe 30. oktobra, podseća Poreska uprava.

Prijavu poreza i podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K poreski obveznici mogu izvršiti preko portala Poreske uprave ePorezi i preko portala Frilenseri, navedeno je u saopštenju.

Kako se dodaje, detaljnije informacije u vezi sa načinom izvršenja ove poreske obaveze dostupne su u Korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO-K), objavljenom na sajtu Poreske uprave Srbije, kao i na portalu Frilenseri.

Kurir Biznis/Tanjug

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