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Poreska uprava Republike Srbije objavila je detaljan poreski kalendar za novembar 2026. godine, podsećajući sve preduzetnike, pravna lica, poljoprivrednike i druge poreske obveznike na ključne datume za izmirenje obaveza. Prve obaveze dospevaju već početkom meseca, dok je najveći broj prijava i uplata, kao što je to i uobičajeno, rezervisan za sredinu novembra.

Početak meseca: Zahtevi za paušal i estradni ugovori

Već 2. novembra, preduzetnici imaju važan rok – podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za narednu, 2027. godinu. Istog dana ističe i rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD, kao i za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu.

Nekoliko dana kasnije, 5. novembra, ističe rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike (Obrazac OZU) za oktobar. Istog dana, poslodavci su dužni da dostave izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Obrazac IOSI) i uplate pripadajuća sredstva za prethodni mesec.

Do 10. novembra potrebno je podneti prijave i platiti porez na premije neživotnih osiguranja za oktobar. Ovo je ujedno i rok za podnošenje prijave za porez na dodatu vrednost (Obrazac PPPDV) i plaćanje PDV-a za oktobar od strane poreskih dužnika iz člana 10. Zakona o PDV-u.

Sredina meseca: Najveći broj obaveza za privredu

Najdinamičniji dan u poreskom kalendaru za ovaj mesec je 16. novembar. Do ovog datuma potrebno je izmiriti brojne obaveze, među kojima su:

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za oktobar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere (za oktobar).

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike i samostalne umetnike, i to za četvrti kvartal 2026. godine.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za oktobar.

Pored plaćanja, 16. novembar je rok i za podnošenje redovne poreske prijave i plaćanje PDV-a za oktobar. Obveznici koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu podnose i obrazac PID PDV 1.

Takođe, do ovog datuma podnosi se prijava (Obrazac PP OD-O) i plaćaju doprinosi za osnivače i članove privrednog društva za oktobar. Izmiruju se i obaveze po osnovu akciza za drugu polovinu oktobra, uključujući akcize na električnu energiju i komprimovani prirodni gas za pogon vozila.

Kraj meseca: Neisplaćene zarade i akcize

Poslednji dan u mesecu, 30. novembar, rezervisan je za podnošenje Obrasca PPP-PD i plaćanje doprinosa za neisplaćene zarade za oktobar. Tog dana ističe i rok za podnošenje prijave za obračun akcize za prvu polovinu novembra, uz obavezno plaćanje obračunate akcize.

Iz Poreske uprave podsećaju poreske obveznike na važno pravilo: ukoliko rok za obaveze pada na neradni dan, on se automatski pomera na prvi naredni radni dan. Jedini izuzetak od ovog pravila je rok za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se u slučaju neradnih dana pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.