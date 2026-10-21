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Cirih se već godinama ubraja među evropske gradove sa najvišim platama. Prema podacima međunarodnih finansijskih i statističkih institucija, prosečna bruto zarada u ovom švajcarskom gradu znatno je viša od evropskog proseka, ali i primanja u većini svetskih metropola. Takvom nivou plata doprinose snažna privreda, visoka produktivnost, razvijen finansijski sektor i stalna potražnja za visokokvalifikovanim radnicima.

Prema podacima UBS-a i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), prosečna godišnja bruto plata u Cirihu premašuje 90.000 evra. U pojedinim sektorima, poput finansija, farmaceutske industrije i informacionih tehnologija, zarade mogu biti i znatno više. Iako su troškovi života visoki, naročito kada je reč o stanovanju i uslugama, kupovna moć zaposlenih i dalje je među najvišima u Evropi, zbog čega je Cirih privlačna destinacija za rad.

Među najtraženijim stručnjacima su oni iz oblasti informacionih tehnologija. Potražnja za softverskim inženjerima, analitičarima podataka i stručnjacima za sajber-bezbednost i veštačku inteligenciju neprestano raste, dok domaće tržište rada ne uspeva uvek da zadovolji potrebe poslodavaca. Švajcarska zato privlači stručnjake iz inostranstva, posebno iz zemalja Evropske unije.

Koje profesije su najtraženije?

Dobre mogućnosti imaju i inženjeri različitih profila, naročito stručnjaci za elektrotehniku, mašinstvo, automatizaciju i energetiku. Industrija visoke preciznosti, proizvodnja medicinske opreme i razvoj novih tehnologija oslanjaju se na kvalifikovanu radnu snagu, što se odražava i na visinu plata i na sigurnost zaposlenja.

Značajne mogućnosti pruža i zdravstveni sektor, posebno lekarima i medicinskim sestrama sa iskustvom. Starenje stanovništva i stalna potreba za kvalitetnom zdravstvenom zaštitom čine ovu oblast jednom od stabilnijih kada je reč o zapošljavanju. Poznavanje nemačkog jezika pritom je ključni uslov, ali zaposlenje može doneti i veoma dobra primanja.

Visoke zarade mogu ostvariti i finansijski stručnjaci, ekonomisti, računovođe i revizori. Ipak, konkurencija u ovom sektoru izraženija je nego u informacionim tehnologijama ili zdravstvu. Poslodavci najčešće traže visok nivo obrazovanja, međunarodno iskustvo i dobro poznavanje tržišta.

Prilike za zaposlenje postoje i za kvalifikovane zanatlije, među kojima su električari, instalateri i tehničari. Švajcarsko tržište rada suočava se sa nedostatkom radnika ovih profila, a njihove plate često su znatno više nego u većini zemalja Evropske unije. Tome doprinose i visoki radni standardi i razvijen sistem socijalne sigurnosti.

Visoke plate, ali i visoki troškovi života

Cirih se tako izdvaja kao grad sa veoma visokim zaradama i tržištem rada koje vrednuje znanje, stručnost i iskustvo.