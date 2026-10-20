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Domaćinstva sa dvotarifnim brojilima od nedelje, 25. oktobra, električnu energiju po nižoj tarifi koristiće prema zimskom rasporedu. Promena se odnosi na korisnike Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZ HB.

Bosna i Hercegovina prelazi na zimsko računanje vremena u noći između subote i nedelje, kada se kazaljke u tri sata pomeraju jedan sat unazad, na dva sata.

Jeftinija struja popodne i tokom noći

Za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima kod obe elektroprivrede niža dnevna tarifa tokom zimskog računanja vremena razdoblje niže tartife primenjuje se prema sledećem rasporedu:

Od ponedeljka do subote - od 13 do 16 sati te od 22 do 7 sati sledećeg jutra

- od 13 do 16 sati te od 22 do 7 sati sledećeg jutra Nedelja - ceo dan

- ceo dan Viša dnevna tarifa - od ponedjeljka do subote primjenjuje se od 7 do 13 sati te od 16 do 22 sata.

Za kupce Elektroprivrede BiH iz kategorije ostale potrošnje na niskom naponu od 0,4 kV vrijedi drukčiji raspored: niža tarifa primjenjuje se od ponedjeljka do petka od 22 do 7 sati, a subotom i nedjeljom tijekom cijelog dana.

Kod EP HZ HB zimska sezona počinje 1. novembra

Kupci Elektroprivrede HZ HB trebaju razlikovati promenu dnevnih tarifnih termina od početka zimske obračunske sezone.

Pomeranjem sata 25. oktobra menja se raspored jeftinije i skuplje struje tokom dana. Viša, odnosno zimska sezona počinje 1. novembra i traje do posljednjeg dana februara, dok niža sezona obuhvata period od 1. marta do 31. oktobra.

Sama promena računanja vremena ne predstavlja poskupljenje električne energije, nego pomeranje termina obračuna dnevnih tarifa. Na domaćinstva s jednotarifnim brojilima promena ovih termina se ne odnosi, jer njihova potrošnja nije podijeljena na višu i nižu dnevnu tarifu.