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Amerikanka Bernadet Džoj, koja je prešla put od dugova od 300.000 dolara do milionskog bogatstva, deli svoje štedljive navike koje joj pomažu da i dalje mudro upravlja novcem.

Kada pomislimo na milionere, često zamišljamo luksuzne automobile, dizajnersku odeću, skupe restorane i život u kojem se na cene gotovo i ne obraća pažnja. Ali Amerikanka Bernadet Džoj dokaz je da finansijski uspeh ne mora nužno da znači i raskošan način života. Iako je stekla milionsko bogatstvo, i dalje upoređuje cene u supermarketima, čuva kese iz prodavnica i koristi kozmetičke proizvode do poslednje kapi.

Za nju bogatstvo nije prilika da troši bez razmišljanja, nego sloboda da sama odlučuje na šta će potrošiti svoj novac. Upravo joj je takav način razmišljanja pomogao da od velikih dugova dođe do finansijske nezavisnosti. Kada je 2024. godine, kao 39-godišnjakinja, za CNBC govorila o svom odnosu prema novcu, otkrila je sedam štedljivih navika kojih ne namerava da se odrekne, bez obzira na stanje na bankovnom računu.

Ali, njena priča nije počela finansijskim uspehom. Naprotiv, 2016. godine ona i suprug suočavali su se sa dugovima od približno 300.000 dolara, nastalim zbog stambenog i studentskih kredita, kao i drugih finansijskih obaveza. Odlučili su da promene način na koji upravljaju novcem, naprave plan otplate dugova i pažljivije prate svakodnevne troškove. U samo tri godine uspeli su da otplate celokupan dug, a Bernadet je kasnije, još u tridesetim godinama, dostigla neto imovinu vrednu milion dolara.

Bernardet Džoj Foto: Facebook

Ipak, njen odnos prema trošenju nije se bitno promenio. Odrasla je u filipinskoj imigrantskoj porodici u kojoj se novcem raspolagalo pažljivo, a roditelji su je odmalena učili da ne treba bacati ono što se još može iskoristiti. Te navike su ostale deo njene svakodnevice čak i kada više nije morala da razmišlja o svakoj potrošenoj novčanici.

1. U supermarketu uvek traži najpovoljnije meso: Iako danas može da kupi gotovo bilo koji komad mesa, Bernadet i dalje pažljivo upoređuje cene u supermarketima. Umesto da automatski odabere prvo pakovanje koje joj se svidi, proučava ponudu i traži povoljnije opcije. Posebno voli korejsku kuhinju, ali smatra da za pripremu ukusnih jela nije potrebno kupovati najskuplje komade govedine. Radije bira povoljnije delove mesa koji uz odgovarajuću pripremu mogu biti jednako ukusni. Nije joj problem da provede nekoliko dodatnih minuta ispred rashladne vitrine kako bi uštedela čak i nekoliko desetina centi. Za nju je to jednostavno navika koja joj pomaže da izbegne nepotrebne troškove.

2. Ne baca korisne sitnice iz hotela: Zbog poslovnih putovanja Bernadet često boravi u hotelima, a male higijenske potrepštine koje su gostima na raspolaganju smatra vrlo praktičnim. Četkice za zube, češljevi, gumice za kosu i slični predmeti često pronađu novu namenu i nakon povratka kući. Na primer, pojedine sitnice koristi za organizovanje kablova i elektronskih dodataka, dok stare četkice za zube čuva za čišćenje obuće i teško dostupnih mesta. Smatra da nema potrebe kupovati posebne dodatke za organizaciju i čišćenje ako već ima nešto što može poslužiti istoj svrsi.

3. Čuva ambalažu od hrane i ponovo je koristi: Jedna od navika koje je nasledila od roditelja jeste ponovno korišćenje ambalaže. Umesto da odmah baci posude u kojima je dostavljena hrana iz restorana, Bernadet ih često opere i sačuva. Koristi ih za odlaganje različitih sitnica, organizaciju kućnih predmeta ili čuvanje hrane, ako je ambalaža prikladna za ponovnu upotrebu. Na taj način smanjuje količinu otpada, ali i izbegava kupovinu dodatnih kutija i organizatora. Ipak, važno je pripaziti na vrstu ambalaže. Nije svaka plastična posuda namenjena višekratnoj upotrebi ili zagrevanju hrane, pa je pre ponovnog korišćenja potrebno proveriti njenu namenu i stanje.

4. Kozmetiku koristi do poslednje kapi: Dok neki ljudi bacaju kozmetičke proizvode čim ih postane teško istisnuti iz ambalaže, Bernadet pokušava da iskoristi gotovo sav sadržaj. To važi za pastu za zube, losione, kreme i druge proizvode za ličnu negu. Ova navika za nju ima i lično značenje. Tokom odrastanja imala je problema sa ekcemom, zbog čega su joj bili potrebni posebni preparati za negu kože. Budući da takvi proizvodi mogu biti skupi, rano je naučila koliko je važno pažljivo ih koristiti i ne bacati ambalažu dok u njoj još ima sadržaja.

5. U restoranima uvek prvo pogleda cene: Iako sebi danas može da priušti obroke u skupim restoranima, Bernadet priznaje da nikada ne naručuje hranu bez prethodnog proveravanja cena. Štaviše, ima i pomalo neobičnu naviku: jelovnik često počinje da čita od kraja. Smatra da restorani na početak jelovnika ponekad stavljaju skuplja jela kako bi ih gosti pre primetili. Ali to ne znači da uvek bira najjeftiniju opciju. Jednostavno želi da zna koliko nešto košta i da proceni da li joj je određeno jelo vredno tog iznosa. Za nju je svesno trošenje važnije od samog izbegavanja troškova.

6. Nikada ne baca kese iz prodavnica ako ih može ponovo iskoristiti: Još jedna navika koju je preuzela od majke jeste čuvanje kesa iz prodavnica. Dok ih mnogi bacaju odmah nakon raspakivanja kupljenih stvari, Bernadet ih sprema za sledeću priliku. Posebno su joj korisne čvršće kese koje mogu poslužiti za prenošenje hrane, pakovanje stvari tokom putovanja ili odlaganje različitih predmeta. Smatra da je besmisleno kupovati nove kese ako kod kuće već ima nekoliko potpuno iskoristivih. Osim što na taj način štedi novac, smanjuje i nepotrebnu potrošnju.

7. Ne kupuje skupu sportsku odeću: Dok su za mnoge kvalitetne helanke, dizajnerske sportske majice i moderne flašice za vodu neizostavan deo odlaska u teretanu, Bernadet na takve stvari ne želi da troši velike iznose. Na treninge i časove joge često odlazi u običnim majicama koje je besplatno dobila na konferencijama, poslovnim događajima ili promotivnim skupovima. Ne vidi razlog za kupovinu nove sportske odeće samo zato što je određeni brend popularan. Isto važi i za flašice za vodu. Ako već ima funkcionalnu flašicu koju je dobila na poklon, ne oseća potrebu da je zameni novim, skupljim modelom. Za nju je najvažnije da predmet služi svojoj svrsi, a ne kakav logotip nosi.

Iako njene navike nekima mogu delovati preterano, Bernadet naglašava da štedljivost za nju ne znači odricanje od svega što joj pruža zadovoljstvo. Naprotiv, rado troši novac na iskustva koja su joj važna. Voli da odlazi na koncerte korejske pop muzike, da uživa u nastupima komičara i da podržava lokalne preduzetnike. Razlika je u tome što takve troškove smatra vrednim svog novca, dok joj skupa sportska odeća ili luksuzne svakodnevne sitnice ne predstavljaju posebno zadovoljstvo. Njena filozofija se temelji na jednostavnom načelu: ne treba trošiti novac samo zato što ga imamo, nego na ono što nam zaista nešto znači.