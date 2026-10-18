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Dušan Ćuća iz Smedereva pokušao je da podigne 6.000 dinara, ali mu je rečeno da je račun blokiran i da je novac skinuo izvršitelj. On tvrdi da nema dug prema izvršitelju i da nije znao za bilo kakav postupak prinudne naplate.

Ključ problema je u tome što je njegovih 6.000 dinara isplaćeno kao akcionaru Akcionarskog fonda. Za tu vrstu isplate zakon ne predviđa istu zaštitu od izvršenja kao za 6.000 dinara isplaćenih po posebnom zakonu o jednokratnoj pomoći.

Novim Zakonom o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu predviđeno je, u članu 13, da novčana naknada od 6.000 dinara "ne može da bude predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje".

Međutim, ukoliko ste naknadu od 6.000 dinara dobili kao akcionar Akcionarskog fonda (ako ste vlasnik besplatnih akcija Aerodroma, NIS-a i Telekoma - ujedno ste i akcionar Akcionarskog fonda), ta isplata je regulisana drugim zakonom (Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije) i ta sredstva nisu izuzeta od izvršenja.

Budući da Ćuća tvrdi da nema nikakva zaostala dugovanja, na osnovu kojih bi bila pokrenuta prinudna naplata, postoji nekoliko načina za žalbu: