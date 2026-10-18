Dušanu nestalo sa računa 6.000 dinara od države: Novac uzeo izvršitelj, evo kako da uloži žalbu
- Dušanu Ćući iz Smedereva u banci su rekli da mu je novac uzeo izvršitelj. On tvrdi da nema dug i da nije znao za postupak prinudne naplate
- Ključ je u tome što je isplatu dobio kao akcionar Akcionarskog fonda, pa ta sredstva nisu zaštićena od izvršenja kao jednokratna pomoć od 6.000 dinara po posebnom zakonu
Dušan Ćuća iz Smedereva pokušao je da podigne 6.000 dinara, ali mu je rečeno da je račun blokiran i da je novac skinuo izvršitelj. On tvrdi da nema dug prema izvršitelju i da nije znao za bilo kakav postupak prinudne naplate.
Ključ problema je u tome što je njegovih 6.000 dinara isplaćeno kao akcionaru Akcionarskog fonda. Za tu vrstu isplate zakon ne predviđa istu zaštitu od izvršenja kao za 6.000 dinara isplaćenih po posebnom zakonu o jednokratnoj pomoći.
Novim Zakonom o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu predviđeno je, u članu 13, da novčana naknada od 6.000 dinara "ne može da bude predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje".
Ovo se odnosi na sve građane koji su morali da se za 6.000 dinara prijavljuju na sajtu Uprave za trezor.
Međutim, ukoliko ste naknadu od 6.000 dinara dobili kao akcionar Akcionarskog fonda (ako ste vlasnik besplatnih akcija Aerodroma, NIS-a i Telekoma - ujedno ste i akcionar Akcionarskog fonda), ta isplata je regulisana drugim zakonom (Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije) i ta sredstva nisu izuzeta od izvršenja.
Budući da Ćuća tvrdi da nema nikakva zaostala dugovanja, na osnovu kojih bi bila pokrenuta prinudna naplata, postoji nekoliko načina za žalbu:
- Javni izvršitelj (oštećeni može odmah da uloži prigovor uz dokaz o preklu same uplate)
- Sud
- Komora javnih izvršitelja
- Banka
Biznis Kurir/Euronews.rs