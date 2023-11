DA LI ĆE PADATI CENE STANOVA? Stručnjak za Kurir daje odgovor na ovo pitanje: Kvadrat u Beogradu i do 7.000 eura!

Gradnja novih stanova se usporava, jer sve manje ljudi kupuje, što zbog previsokih cena, što zbog nepovoljnih stambenih kredita. Iako su cene nekretnina u Beogradu precenjene u poređenju sa drugim evropskim metropolama, ne očekuje se neki drastičan pad cena u novogradnji jer je, u međuvremenu, došlo do skoka cena samih lokacija, kao i radne snage, napominje za Kurir Milica Petrović, oglasni savetnik za Real Estate na Sasomange.rs.

Objašnjava da je smanjenje gradnje očekivano, ali da će to dovesti do smanjene ponude, kao i da će cena kvadrata u novogradnji najverovatnije zadržati trenutni nivo.

- U Beogradu se i dalje najviše gradi, ali ni Novi Sad sa okolinom ne zaostaje. Novi projekti su registrovani i u Kragujevcu i Nišu, kao i na planinama (Zlatibor, Kopaonik i Divčibare). Vrnjačka Banja, Srebrno jezero i Sokobanja su, takođe, atraktivne lokacije za domaće i strane investitore. Samo na Zlatiboru je od počeka oktobra ove godine registrovano oko 50 projekata koji su u planu ili u procesu izgradnje, što je, samo po sebi, fascinantan podatak - navodi Petrovićeva.

foto: Beta/Dragan Gojić

Ona napominje da Beograd i dalje dominira kada je u pitanju cena kvadrata u novogradnji, kao i da ga Novi Sad prati, dok su niže cene karakteristične za manje gradove u centralnoj i južnoj Srbiji.

- Generalni utisak je da se gradnja usporava, jer sve manje ljudi kupuje, što zbog previsokih cena, što zbog nepovoljnih stambenih kredita. Mišljenje je i da su cene nekretnina u Beogradu precenjene u poređenju sa drugim evropskim metropolama, pogotovo ako se uzme u obzir loša infrastruktura, kao i nerešeno pitanje vodovoda i kanalizacije u pojedinim beogradskim opštinama, manjak parking-prostora i činjenica da Beograd još uvek nema metro. Međutim, ne očekuje se drastični pad cena u novogradnji jer je u međuvremenu došlo do skoka cena samih lokacija, kao i radne snage. Samim tim, smanjenje gradnje je očekivano, ali će to dovesti do smanjene ponude i na taj način će cena kvadrata u novogradnji najverovatnije zadržati trenutni nivo - ističe sagovornica.

foto: Sasomange

Prema njenim rečima, primetna je stagnacija gradnje na teritoriji cele Srbije.

- U prilog tome govori i broj izdatih građevinskih dozvola, koji je znatno manji u odnosu na prethodnu godinu. Promet je već drastično opao, kao i broj građevinskih dozvola, investitori se teže odlučuju za nove projekte, cene starogradnje su počele da padaju - kaže Petrovićeva.

foto: Sasomange

Naglašava da se u prestonici cene kvadrata kreću od 1.700 evra do 7.000 evra u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje.

- I dalje je Novi Beograd jedna od najatraktivnijih lokacija s obzirom na to da je tu koncentrisan najveći deo poslovnih aktivnosti. Vračar, jedna od omiljenijih gradskih opština, takođe je u samom vrhu zbog sve manjeg broja slobodnih parcela za gradnju. Ne smemo, svakako, izostaviti ni desnu obalu reka - Beograd na vodi i Dorćol. Život u neposrednoj blizini reke san je gotovo svakoga ko izabere Beograd kao svoje prebivalište - navodi sagovornica Kurira.

foto: Sasomange

Dodaje da je u Novom Sadu neznatno niža cena kvadrata.

- Gradsko jezgro ni tu ne gubi na svojoj atraktivnosti, ali se i Novi Sad polako spušta na reku, pa se sve više pominju veliki projekti na obali Dunava. Petrovaradin i Mišeluk su se nametnuli kao lokalitet vredan pažnje zbog svoje blizine gradskom jezgru i tu se beleži veliki broj novih i tekućih projekata. Na planinama se cene po kvadratnom metru kreću od 1.600 do 3.000 evra na Zlatiboru i Divčibarama. Pojedine lokacije zabeležile su i poskupljenje, no, generalna ocena jeste da se tržište nekretnina u odnosu na prethodne dve godine stabilizovalo. Ipak, lokacije u Beogradu nešto dalje od centra i manje popularne kriju vrlo pristupačne nekretnine. Tako je, na primer, u Mirijevu moguće naći sasvim pristojnu garsonjeru po ceni od 29.000 evra. Mirijevo, inače, spada u kategoriju lokacija sa nižom cenom kvadrata - objašnjava Petrovićeva.

Predviđanja Ne očekuje se ni pad, ni rast cene Petrovićeva otkriva i da na manje atraktivnim lokacijama i u zavisnosti od kvaliteta gradnje, cene mogu biti neznatno niže od proseka. - Nepovoljni stambeni krediti, takođe, veoma utiču na visinu cena kvadrata jer se sve manje kupaca odlučuje za kupovinu nekretnine na kredit. Naravno, na celoj teritoriji Srbije i dalje postoje projekti namenjeni kupcima kojima je imperativ luksuz, na izuzetno atraktivnim lokacijama, sa najrazličitijim pratećim sadržajima i tu cene drastično odudaraju od proseka. Neretko su takve nekretnine interesantne kao investicija. Shodno trenutnim događanjima i trendovima, u narednom periodu se ne očekuje drastičan rast, ali ni značajniji pad cene kvadrata u novogradnji - napominje ona.

Najveći pad cene kvadrata u ovoj godini, kaže ona, zabeležen je na Paliluli i iznosio je 7,7 odsto.

foto: Sasomange

- Jednosoban stan na Paliluli može se pronaći i za 70.000 evra, ali je ta cena najčešće uslovljena lokacijom s obzirom na to da se opština Palilula prostire na levoj i desnoj obali Dunava - zaključila je ona.

Tabela Mesto Cena Višnjička banja 1.790 m2 Zemun 1.650 m2 Vračar 2.800-3.600 m2 Batajnica 1.550-1.650 m2 Zvezdara 2.400 m2 Novi Beograd 2.550 m2 Banovo brdo 3.800 m2 Ledine 2.225 m2 Voždovac 2.500 m2 Leštane, Grocka 1.050 m2

Kurir.rs/ Mina Branković