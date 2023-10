KVADRAT NA ZLATIBORU IZAŠAO NA 2.500€?! Ali stančić od 33 kvadrata može da se nađe i za 44.000! Evo i kolika je zarada od zakupa

Zlatibor je jedna od najpopularnijih planina u Srbiji. Nalazi se u opštiniČajetina i broji svega oko 2.000 stanovnika. Jedno je od najatraktivnijih i najposećenijih mesta u našoj zemlji, ali i definitivno jedno od najskupljih. Najam je skup, a ništa nije bolje ni sacenom kvadrata.

Poslednjih par godina na Zlatiboru nove zgrade samo niču, ponuda je sve bogatija, a kada uporedimo sa periodom od pre deset godina, razlika u cenama je vrlo vidljiva. Kupovinu apartmana na ovom mestu mnogi smatraju dobrim ulaganjem u budućnost, jer se od iznajmljivanja dobro zarađuje.

Prošle godine je na najatraktivnijim lokacijama u Srbiji prodato oko 1.500 apartmana, od čega je 900 bilo na Zlatiboru.

- To je stvarno neuporedivo, cene su veće skoro 3 puta nego što je to bio slučaj 2013. godine. Mnogo sam više voleo tada Zlatibor nego sada. Ta planina je jednostavno doživela bum u poslednje 3 - 4 godine.

Na skoro svim zgradama koje se grade na Zlatiboru piše da su apartmanini na prodaju, a negde su i unapred prodati dok je zgrada još u izgradnji. Izbor je vrlo bogat za sve one koji se odluče na kupovinu nekretnine baš na ovom mestu, a novih ponuda ima sve više iz dana u dan.

Građani kupovinu nekretnina na planinama smatraju pametnim ulaganjem jer takvom kupovinom mogu da ostvare zaradu kroz izdavanje smeštaja tokom cele godine. Ova planina iz godine u godinu beleži veliko interesovanje od strane potražnje i sigurno je da ce se taj trend nastaviti i u narednom periodu, dodaje ona.

Kvadrat od 1.250 do 2.500 evra

Cene se kreću od 1.250 evra po metru kvadratnom do 2.500 evra, sve u zavisnosti od lokacije, blizine centra, infrastrukture kao i nivoa opremljenosti samih apartmana, ali i sadržaja koji objekat nudi.

U objektima koji u svom sastavu nude sadržaje poput bazena, spa centra, teretane, garažnih mesta, dečjih igraonica, cena kvadrata može da dostigne i cenu od preko 2.500 evra po metru kvadratnom.

Nove zgrade prodaju investitori, ali u relativno novim završenim zgradama i fizička lica prodaju apartmane. I oni manji stanovi od 30 do 50 kvadrata nalaze se bez problema, a oni su i najtraženiji.

U užem centru Zlatibora, na 5 minuta hoda od šetališne zone, u zgradi staroj tri godine, renoviran apartman, potpuno namešten i sa belom tehnikom i kaminom prodaje se za 2.000 po kvadratu. Za ozbiljne kupce cena može biti i niža

Cena stanova u izgradnji oko 1.600 evra

Nešto malo dalje, stan u izgradnji je 1.600 evra. A u zgradi pored i nekoliko od 1.800 do 2.000 evra + PDV, sa rokom zgradnje do aprila.

Prosek za zaradu u novoj zgradi od zakupa je oko 400-500 evra. Van sezone bude svega 250 evra, u sezoni i do 700. Ukoliko se uzme u obzir cena kvadrata koja je ovde prošle godine bila i do 2.500 evra, i na ulaganje, to baš i nije sjajna zarada.