"TAMO JE NOĆNA MORA, U SRBIJI DAŠ PARE I IMAŠ STAN" Par otkrio šta sve traže za iznajmljivanje nekretnine u Americi, nije ni džabe

Potraga za stanom u Beogradu poslednjih par godina je baš teška zbog cena koje su stanodavci podigli.

Međutim, jedan par iz Amerike, koji putuje po svetu, smatra da je u Srbiji potraga za stanom i novim domom baš laka.

Poredili su kakva je situacija sa iznajmljivanjem stanova u Srbiji i Americi, kakvi su uslovi, šta je sve potrebno od dokumentacije i kakvi su zahtevi stanodavaca.

- Pre dve godine, kada smo se preselili u Beograd, bilo je zabavno tražiti stan, nikada nismo zajedno tražili stan, do tog trenutka. Plaćanje, kupovina stvari, sređivanje, sve te stvari, to nam je bio prvi put. Shvatili smo onda koliko je ovde lakše iznajmiti stan nego u Americi.

U Americi je to super teško, a proces je iscrpljujuć. Ovde imate aplikacije koje vam pokazuju šta je dostupno, možete da razgledate, pomažu vam oko selidbe. A onda uslovi oko dobijanja stana, treba vam samo novac i pasoš. I to je to - rekao je ovaj mladić.

Ona je kazala da pronalaženje stana ne bi trebalo da bude noćna mora, kao što je to slučaj u mnogim zemljama.

- U Americi, bez sumnje, to je noćna mora, kada govorimo o zahtevima. U Srbiji smao novac i pasoš da se legitimišeš. U SAD, ispravi me ako zaboravim, treba ti dobar kredit, bankovni izvod, platne liste sa posla, pismo preporuke, pismo preporuke prethodnog stanodavca i tromesečni depozit. Onda pare za mesec koji ćeš živeti i brokerske naknade. Nemoguce je naći stan bez brokera ili agencije za nekretnine u Njujorku.

Tu je i kaznena evidencija, a onda ponekad možeš samo da tražiš ali to ne znač da ćeš da vidiš stan, kažeš sviđa mi se i to je to. Moras da podneseš zahtev i sva dokumenta i onda oni odlučuju. Bez obzira da li ispunjavaš uslove, da li ćeš da živiš tu. Nekad moraju da pitaju i komšije i da sa njima pričaju o tebi.

Potom je on pojasnio da svi ti zahtevi nisu besplatni.

- Ne vraćaju vam novac čak i ako vas ne prihvate. To može da bude i do 500 dolara, samo za prijavu, a vi im dajete dokumente i ako ti ne dobre, ne možeš ni da vidiš stan ili da ga iznajmiš.

Objasnili su i da su u Beograd došli iz Turske, te da su mislili da će im trebati dosta više vremena da pronađu stan jer su cene skočile u odnosu na prethodni put kada su bili.

Stan u kome sad žive plaćaju 600 evra.

- Cene su različite sa turiste i ljude iz Srbije. Ako ste stranac i želite da se preselite ili žviite ovde, ne možete da nađete ništa za manje od 400 evra i to dalje od centra. Mi plaćamo 600 ali imamo novogradnju, lepo je, imamo sve trgovine i sadržaje u blizini i jako smo srećni.

Kazali su i da su dugo bili u kamperu, da često putuju ali da im je nedostajalo i da žive u stanu. Da mogu da legnu na kauč, gledaju filmove i jedu brzu hranu. I dalje ne znaju da li će da ostanu da žive u Beogradu jer i dalje imaju želju da putuju po svetu.

