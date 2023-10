U ARENI SAMO STRUJA MESEČNO KOŠTA 800.000 €! Ni posle 20 godina od otvaranja još nisu otplaćeni svi dugovi izgradnje, prihoda nema

Beogradska arena otvorena je pre dvadeset godina. U Areni je sve veliko, pa su i računi visoki. Samo struja mesečno košta oko 800.000 evra. Posle dve decenije na red su došle i ozbiljne popravke krova, vodovodnih instalacija, klime. Кako se puni kasa najveće hale na Balkanu?

U Štark areni majstori samo što su skinuli Partizanov parket, a već postavljaju drugi.Кošarkaši Crvene zvezde 5. oktobra igraju prvu utakmicu u novoj sezoni Evrolige protiv francuskog Asvela.

Podloga ostaje do 8. oktobra, pošto Zvezda igra i utakmicu u Aba ligi. U najposećenijoj Areni u Evropi teško je dobiti slobodan termin, jer je zauzeta čak tri stotine dana u godini.

To ne znači da je svakog dana ovde neki događaj, jer svaki treba pripremiti. Čudno zvuči, ali najveći prihod Arena ne ostvaruje od koncerata već od izdavanja loža, zbog kojih je kasa bogatija za čak dva miliona evra godišnje.

- Da napravite deset koncerata jednom mesečno, što je jako teško, to vam donese 350.000 evra. Ne možemo da napravimotoliko, možemo tri do četiri. Imate sportske događaje, koji mogu da vam donesu 300.000 do 400.000 evra - kaže Goran Grbović, direktor Štark arene.

PLANOVI ZA RENOVIRANJE Planovi za Arenu su veliki, jer su ovom objektu, otvorenom 2003. godine, već potrebne ozbiljne popravke krova, vodovodnih instalacija, klime. Napravljen je i plan inovacija. Prvo će biti postavljena dva led ekrana na fasadi ka auto-putu. Arena samo izdaje prostor, ali ne prodaje karte. Godišnje se distribuiraju čak dva miliona karata, a čak i procenat od toga bio bi dodatna zarada koja bi se lako potrošila za uređenje.

Zbog korone, Arena je 13 meseci bila bolnica, a kada su događaji i počeli da se organizuju, bar još pola godine, zbog epidemijskih propisa, poseta je bila prepolovljena. Samo tada Arena je beležila gubitak od dva miliona evra.

Tome treba dodati i dugove koji su ostali još od izgradnje ovog velelepnog objekta sa skoro 20.000 sedišta. Plan je da se ti dugovi konačno otplate za godinu dana, a posle toga, Arena će raditi samo da bi ostvarila prihod.

- Povratkom sporta, uspeli smo da izdamo sve lože. To donosi prihod jako blizu troška koji Arena pravi tokom godine. Uz koncerte i sport, uspevamo to da nadokadimo i da uz reprogram vraćamo dugove - ističe Grbović.

U Areni će se ovog meseca održati dvadeset događaja, isto toliko u novembru, pa i u decembru. Posle toga biće manje posla, ali troškovi se neće smanjiti – jer je u Areni sve veliko, pa su i računi visoki.

Samo struja mesečno košta oko 800.000 evra, plus grejanje, održavanje objekta, obezbeđenje. Pitanje je koliko tek koštaju i uništene stolice posle utakmice, pravljene specijalno za Arenu u Americi.

