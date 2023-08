ODLIČNA ZARADA OD IZNAJMLJIVANJA GARAŽA! Koštaju kao stan, porez mali, kupuju se i kao investicija ali i za biznis

Da su garaže i dalje među najtraženijim nepokretnostima, potvrđuju i stručnjaci ali i cene koje su na nekim lokacijama dostigle vrednost celog stana.

Prema poslednjim podacima najskuplje garažno mesto od 58.400 evra prometovano je u Beogradu, pa i ne čudi što su ovo mnogi prepoznali kao unosan biznis.

Iako je u drugom kvartalu ove godine zabeležen pad prodaje nekretnina, to nije usporilo tražnju za garažnim prostorom. Kupcima koji planiraju da kupe stan je ovo obavezna stavka, ali sve više je onih koji garažno mesto kupuju kao investiciju, jer od izdavanja mesečno mogu da obezbede siguran prihod i do 200 evra.

Statistika Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), pre tri godine pokazuje da je na svakih pet stanova u Srbiji prodata po jedna garaža, međutim, ta slika se sada menja. Noviji podaci pokazuju da je svaki treći stan je prodat sa garažom, a investitori tvrde da je obično to odlučujući faktor kada biraju nekretninu da kupe.

Garažno mesto kao investicija: Cene od 10.000 evra

Alen Sadiyeh, direktor kompanije koja se bavi izgradnjom nekretnina, kaže da tražnja za garažama konstantno raste, i da po stanu više nije dovoljno jedno, već se traže i dva parking mesta. Kako bi izašli u susret kupcima, firma u kojoj radi je kako kaže na poslednjem projektu od 10 stanova, napravili su 14 garaža.

- Činjenica je da su garaže i dalje veoma tražene, naročito u Beogradu. Porodice danas imaju više od jednog automobila, pa imaju potrebu i za dva parking mesta. Mi smo ovo imali u vidu i na našem projektu od 10 stanova, izgradili smo 14 parking mesta kako bi u najvećoj meri bi obezbedili komfor kupaca. Međutim, imali smo zainteresovane samo za garažno mesto, što smo u startu odbili, ali činjenica je da ljudi to vide kao dobru investiciju i žele tu da ulože - kaže sagovornik.

U Beogradu se cene za garažno mesto kreću od 10.000 evra na manje atraktivnim lokacijama. Na Dušanovcu u novoj zgradi ono je oko 15.000 do 20.000 evra, međutim na nekim najtraženijim lokacijama u strogom centru grada idu i preko 30.000 evra, a na najekskluzivnijim, kao što je Beograd na vodi i više od 50.000 evra.

Prema trenutno aktuelnim oglasima, za 10.000 evra može se kupiti parking mesto u garaži u Zemunu, kod Fontane, na Voždovcu... Na opštini Zvezdara kreće se od 16.000 a ide i do 20.000 evra. Na Dorćolu se garažno mesto od 13 kvadrata prodaje za 27.000 evra, na opštini Savski venac 32.000 evra, a na Novom Beogradu, u zavisnosti od kvadrature i lokacije, ide od 15.000 pa i preko 40.000 evra pa i kao lux garsonjera.

foto: Shutterstock

Garažno mesto kao investicija: Za izdavanje i do 300 evra mesečno

Da je garažno mesto traženo koliko i stan, potvrđuju iz nekoliko agencija za nekretnine u Beogradu. Kako kažu, mnogo je onih koji bi samo kupili garažu bez stana, jer žele da je izdaju i obezbede sebi redovan mesečni prihod. Međutim, kako objašnjavaju, ovakva vrsta kupovine teško ide direktno od investitora, jer je prodaja stana bez parking mesta pod velikim znakom pitanja.

Sagovornik Alen Sadiyeh, kaže da ljudi ne ulažu u garažu zbog visoke zarade, jer tu i nije visoka zarada. Ono što im ova investicija donosi je zapravo siguran prihod. ukoliko žele da je izdaju, a troškova za održavanje skoro da nema, i porez je kako kaže vrlo mali.

- Nije tu visoka zarada, koliko je primamljivo jer ne zahteva velika ulaganja. Kod stana ipak imate s vremena na vreme neka ulaganja, i troškove, a kod garaže su oni jako mali, čak je i porez mali. tako za one koji nameravaju da izdaju mesto to je siguran mesečni prihod. Garažno mesto se danas u Beogradu izdaje od 100 do 300 evra mesečno, zavisno od lokacije - zaključuje sagovornik.

Ovome je svakako doprineo rast inflacije i smanjenje vrednosti novca, pa mnogi građani traže način kako da zaštitite svoj kapital i svoju ušteđevinu. Zbog neizvesnosti finansijskog tržišta u današnjim vremenima, političkih i ekonomskih previranja, mnogi se zato okreću ulaganju u nekretninu, a oni koji imaju manje novca u garaže.

(Kurir.rs/Blic)