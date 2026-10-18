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Dobar saobraćajni položaj i komunalno opremljene radne zone privlače domaće i strane kompanije.

U prvoj polovini ove godine prosečna cena poslovnog prostora u Staroj Pazovi bila je veća za čak 40 odsto i iznosila je 1.442 evra po kvadratnom metru, podaci su Republičkog geodetskog zavoda.

Industrijske zone privlače investitore

Po broju prodatih poslovnih prostora ova opština je druga u Vojvodini, odmah iza Novog Sada, gde su evidentirane 142 transakcije, a prosečna cena iznosila je 1.642 evra po kvadratnom metru.

Cene poslovnog prostora u Staroj Pazovi su visoke, pokazuju aktuelni podaci sa vodećih oglasnika. U zavisnosti od lokacije i namene, cene nekretnina za prodaju i zakup znatno se razlikuju.

Kada je reč o prodaji, najviše cene po kvadratnom metru u oglasima imaju manji ulični lokali u samom centru Stare Pazove, gde se kvadrat kreće od 1.500 do više od 2.500 evra. Tako je za lokal od 80 kvadratnih metara na prometnoj lokaciji u gradu potrebno izdvojiti između 190.000 i 200.000 evra. U Novoj Pazovi i Novim Banovcima cene su nešto umerenije, pa se manji prostori mogu naći za oko 1.500 evra po kvadratnom metru, dok se veliki poslovno-industrijski objekti, površine veće od 1.000 kvadrata, prodaju za više od milion evra.

Prosečna cena lokala 1.642 evra po kvadratu

Na tržištu zakupa ponuda je raznovrsna. Manji lokali u tržnim centrima u samom srcu grada izdaju se za 150 evra mesečno. Za funkcionalan poslovni prostor srednje veličine, od oko 60 kvadratnih metara, u širem centru Stare Pazove mesečna zakupnina iznosi oko 450 evra, dok zakup većih i modernijih objekata u Novoj Pazovi dostiže i 1.500 evra. Poseban segment čine logistički i magacinski prostori u industrijskim zonama, gde mesečni zakup dostiže 20.500 evra za objekat površine veće od 4.500 kvadratnih metara.

Prosečne cene poslovnog prostora porasle 40 odsto

Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović za #Dnevnik” je objasnio da ova opština ima više razvojnih potencijala.

- Nalazimo se na raskrsnici dva ključna auto-puta Beograd-Zagreb i Beograd-Budimpešta, između dva najveća grada u Srbiji, Beograda i Novog Sada. Izuzetno je važna činjenica da se Stara Pazova nalazi pre naplatnih rampi na oba auto-puta. To u praksi znači da investitori i logističke kompanije nemaju troškove putarine do glavnog grada, što je bio ogroman podsticaj za dolazak velikog broja distributivnih centara najvećih kompanija. Kao lokalna samouprava na vreme smo prepoznali ovaj potencijal. Naporno smo radili i uložili mnogo sredstava u izgradnju kompletne infrastrukture u našim radnim zonama - kazao je Radinović.

U STAROJ PAZOVI POSLUJE VIŠE OD 3.000 PREDUZETNIKA U Staroj Pazovi privreda je visoko razvijena - kazao je Radinović. - Na teritoriji opštine danas posluje blizu 1.000 preduzeća, više od 3.000 preduzetnika i oko 4.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. One su u potpunosti komunalno opremljene, što je ključni faktor koji strane i domaće investitore opredeljuje da poslovanje započnu i razvijaju upravo kod nas – kazao je Radinović.

On je dodao da opština Stara Pazova ima četiri industrijske zone koje se prostiru na čak 1.600 hektara.

- One su u potpunosti komunalno opremljene, što je ključni faktor koji strane i domaće investitore opredeljuje da poslovanje započnu i razvijaju upravo kod nas – kazao je Radinović.