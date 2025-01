NJEGOŠ BEZ DINARA ZA 3 GODINE PODIGAO 11 PLASTENIKA! Sve što proizvede za tili čas rasproda, a da im još toliko i to bi sigurno otišlo

Toliko je bila sigurna u svoj novi projekat da je dala otkaz na poslu i potpuno se posvetila poljoprivredi. Borila se, kako kaže, sa administracijom u Zrenjaninu i da vikendicu na placu legalizuje kako bi do nje stigli struja i voda. Kada je sve to završila, mogla je da se posveti povrtarstvu.

- Nisam ništa znala o gajenju povrća, ali sam vredno učila i iz stručne literature i iz svojih grešaka. I uspelo mi je. Na delu njive posejala sam povrće za sopstvene potrebe - krompir, luk, šargarepu, peršun... Na drugom delu sam posadila papriku i paradajz za prodaju. Prošla godina mi je bila prva ozbiljna proizvodna godina i prilično sam zadovoljna. Paprika je odlično podnela sušu, iako sam je navodnjavala običnim crevom. Kod paradajza sam pogrešila u izboru sorte pa sam posadila onaj što kratko može da stoji kad se ubere. No, kad sam to shvatila, onda sam ga preradila u sok. I sve sam prodala. Bar mi to nije problem – uz osmeh priča Jelena.