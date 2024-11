Pod motom „Zaštita klime kao valuta budućnosti" u Berlinu će se 11. i 12. novembra okupiti svi relevantni stručnjaci iz oblasti politike i biznisa, nauke, istraživanja i startapova kako bi izneloi svoje najvažnije stavove o klimatskim promenama i energetskoj efiksanosti. Među njima je i Srbin iz Teslića dr Miroslav Kojadinović, član nemačke državne Komisije o energetskoj efikasnosti (BundesVerband). Na "Dena Energy Transition Congress" jednom od najvažnijih međusektorskih događaja za primenjenu energetsku tranziciju i zaštitu klime on će izneti svoja mišljenja i iskustva.

Kojadinović za Kurir Biznis otkriva detalje svog izlaganja sa ovog svetskog skupa i navodi da je transformacija u pravcu klimatske neutralnosti u Nemačkoj trenutno u ključnoj fazi. U narednim godinama, ističe on, biće potrebna vrlo velika ulaganja najpre u javnu infrastrukturu, dekarbonizaciju sektora grejanja, građevinarstvu, industriji i transportu, a da bi se ovo prevazišlo, država i tržište moraju blisko da sarađuju:

- Još uvek postoji nedostatak u finansiranju, javna sredsta su ograničena, a tržišni igrači zahtevaju atraktivne uslove. Jedno od ključnih pitanja je ko preuzima koju ulogu i kako će se okvirni uslovi redizajnirati da bi mogli da se nose sa zadacima transformacije koji sada predstoje. Evropska trgovina emisijama je najvažniji instrument za njihovo efikasno smanjenje, ali ovaj instrument sam po sebi nije dovoljan za transformaciju ekonomije i društva prema klimatskoj neutralnosti. Pitanje je kakav konkretan doprinos cena CO2 može dati u pojedinačnim sektorima. Gde su granice, a gde mrtve tačke? Neophodan nam je i odgovor na pitanje koji su dodatni instrumenti koji su nam neophodni, da li su to dodatna zelana olovna tržišta, sporazumi o zaštiti klime iii državna podrška investicijama?

- Moramo utvrditi koliko dobro funkcioniše postojeće finansiranje, šta treba promeniti i koji su dalji pristupi potrebni - od javnog sektora do privatnih aktera.

Industrijska transformacija je podizana uz stotine programa finansiranja iz EU, saveznih državnih i lokalnih vlasti. Investicioni grantovi su obično preskupi. Zato je pitanje da li je ovo najači put do klimatski neutralne ekonomije. Nisu li subvencije same neočekivani profit, koliko košta administrativni napor, kako se može aktivirati više privatnog kapitala, kakvu ulogu mogu imati sporazumi o zaštiti klime i hibridni kapital. Na sve ovo su nam potrebni odgovori kako bi se suočili sa postojećom situacijom u vrlo kratkom vremenu i to ne samo mi u Nemačkoj, nego cela EU - kaže naš sagovornik.