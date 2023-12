NJU JE BABA SVE NAUČILA! Mlada majka iz Zaječara napravila biznis od onog što je nekad bila sramota da devojka ne zna (FOTO)

Jedinstvene, unikatne, ručno rađene ženske tašne, za čiju je izradu potrebno oko dve nedelje, uz pomoć kukica, stvara Zaječarka Ana Žikić (36), dok joj četvorogodišnji sinčić trčkara po sobi, a suprug pruža veliku podršku.

- Pa, moje interesovanje za pletenje potiče iz detinjstva. Tada me je baka naučila da pletem šalove i kape i ja sam uživala u tome. Kako sam dugo bila bez posla, palo mi je na pamet da nešto radim vezano za pletenje. I tako je sve krenulo, pre četiri-pet godina – počinje svoju priču Ana.

foto: S.B.

Ona preko interneta naručuje recikliran pamuk koji po koturu košta i do 800 dinara, a za jednu tašnu joj treba od jednog do tri kotura, zavisno od modela. Tašne pravi i od sintetičkog konca koji je malo deblji od onog koji se koristi za heklanje.

- Za izradu jedne tašne potrebno mi je oko dve nedelje. Najpre vidim šta imam od materijala u kući, a onda sednem i nacrtam šta želim da napravim. Zatim uzmem kukice i krenem...Apsolutno ne postoje dva ista primerka, sve je unikat – kaže nam ova talentovana Zaječarka.

foto: S.B.

Ona svoje tašne prodaje preko interneta, nekad proda jednu, nekad više mesečno, nema pravila. Tašni ima za sve prilike, počev od svakodnevnih do onih malo svečanijih.

foto: S.B.

-Obožavam ovo što radim. Zavisno od modela, ja za svoj rad naplaćujem od dve do četiri hiljade dinara plus uračunam utrošeni materijal. Tako, cena mojih tašni se kreće od 3,5 do 8.000 dinara. Isplati se kupiti ih jer godinama ostaju iste, naravno, ukoliko se lepo čuvaju – kaže Ana.

1 / 8 Foto: S.B.

Cela njena okolina, počev od porodice, prijatelja do kupaca, smatra da je ona neviđeni talenat. Ali, Ana kaže da je talenat 10 odsto a da je preostalih 90 posto samo istrajan rad.

Kurir.rs/S.B.