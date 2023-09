PROGRAMER IZ SRBIJE ODBIO POZIV NA INTERVJU ZBOG OVOGA Postavio pitanje koje je PODELILO NAROD: "Onda nemojte ni da me zovete"

Trendovi u svetu diktiraju i stanje na našem tržištu. Pandemija korona virusa uvela je "rad od kuće", pa tako danas gotovo i da nema onih, a ako im zanimanje omogućava "rad van kancelarije", koji prihvataju ponudu za posao ako nije "remote".

Početkom prošle godine, u Njujorku je uveden Zakon o transparentnosti plata, i iako tako nešto i dalje ne postoji kod nas, izgleda da "prikriveno" stiže na naše tržište.

Naime, jedan programer iz Srbije, objavio je na popularnoj platformi za diskusiju da je "odbio poziv na intervju, jer ne zna kolika je plata", pa postavio pitanje: "Odbijate li pozive na intervju bez navedenog raspona plate?".

Prenosimo vam njegovu objavu u celosti:

"Desilo mi se danas da dobijem poziv za intervju, uljudno zatražio raspon plate i razjašnjenje o 'remote' politici pošto nije bila najjasnije navedena u oglasu.

Za 'remote' dobih odgovor da je stvar dogovora sa timom, a raspon plata je poslovna tajna i žele da ja prvi kažem cifru na intervjuu. S obzirom da mi je to delovalo kao "ko najmanje bude tražio, zaposlićemo tu osobu",

Zahvalio sam se i odbio jer sam otprilike više iz radoznalosti aplicirao".

Većina se usaglasila da HR nema nikakav uticaj na to koliko je plata, kao i da je pogrešio što je odbio razgovor.

- Kad ne kažu platu ja kažem, pogotovo ako je drugi intervju uživo: "znam da ne možete da kažete raspon, ali moj raspon je x-y, ako to nije moguće onda nemojte ni da me zovete na drugi intervju, da ne izlazim sa posla". Posle tih odgovora, par puta su me zvali, par puta nisu tako da prolazi - stoji u jednom od komentara.

- U zavisnosti od pozicije i iskustva naravno, taj raspon može biti čak i prevelik da bi stekao neku jasniju sliku. Ja više volim da kažem koja su moja očekivanja i onda nek oni vide uklapaju li se u to ili ne, čisto da ne trošimo vreme na obe strane. I to uvek volim da napomenem da je taj iznos minimum za nastavak pregovora, a sve preko toga cenim i poštujem. Jer šta dobiješ ako ti saopšte da je njihov raspon 2-4k (imao sam bas ovaj slučaj)? Meni lično ta informacija nije puno značila... - napisao je drugi korisnik svoje iskustvo.

- Ja sigurno neću preći za manje, a sumnjam da oni žele da me plate više - bio je jasan treći kolega.

Šta vi mislite, da li opseg plata treba da postane jedan od uslova prilikom apliciranja za posao?

Kurir.rs/Telegraf Biznis