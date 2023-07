KAKO JE KRALJ DUŠEKA ZGRNUO MILIONE? Od misterioznog Branka kupio SPECIJALNU NAPRAVU: Seo sam ispod nje, a onda je izvadio traku!

Kao bomba je odjeknula vest da se Sandi Češko, osnivač Dormea i ostalih brendova grupe Studio Moderna, koji je pre samo godinu dana svrstan među deset najbogatijih Slovenaca s imovinom od 200 miliona evra, nalazi na ivici bankrota. U Srbiji je ova vest izazvala veliku pažnju, pre svega zbog toga što godinama unazad slušamo reklame o čudotvornim proizvodima ovog giganta. Ono što mnogi ne znaju, jeste da Češka i Srbiju spaja još jedna nit - njegov najpoznatiji proizvod kosmodisk izumeo je misteriozni Branko Stojanović iz Novog Sada.

Naime, Branimir Brkljač, srpski marketinški stručnjak i suosnivač kompanije Studio Moderna koja je svojevremeno pokrenula Top Šop, u poznatom potkastu Biznis priče ispričao je kako je nastao proizvod koji je umnogome promenio našu današnjicu, i čitavu marketinšku industriju.

Priča počinje davnih devedesetih godina, neposredno pre nego što se tadašnja Jugoslavija suočila sa nezamislivom inflacijom.

Brkljač, tada marketinški stručnjak na početku karijere, odlazi nadomak Novog Sada, kako bi se upoznao sa Brankom Stojanovićem koji ima „magični proizvod“.

U kući koja se nalazi u predgrađu srpske Atine, nailazi na čoveka srednjih godina čija je kosa bila vezana u konjski rep.

Tada je počeo da mu priča priču koja je Brkljača u najmanju ruku zabezeknula.

„Sednem ja i on počne da mi priča kako je svuda oko nas kosmička energija koja deluje na nas. Pokazuje mi nešto što meni izgleda kao neki luster u kojem nema sijalica ispod kojeg sedim i govori mi da je to isto deo te priče. Onda vadi iz torbe plastičnu traku i kaže mi da je to stvar zbog koje je Dušana zamolio da se uključi u moj projekat“, ispričao je Brkljač.

Rekao mu je i da ta traka pomoću kosmičke energije fokusira problem duž kičme i reši ga.

foto: YouTube/Vaš Kanal

Nakon kratke „prezentacije“ pokazao mu je i pisma „zadovoljnih korisnika“.

„To nisu bila pisma tipa – super je. Već jako emotivna pisma u kojima ga nazivaju „dragim Brankom“ i zahvaljuju mu što im je omogućio da ponovo šeta“, naveo je jedan od najvećih marketing stručnjaka na Balkanu.

Ono što je čuo od Stojanovića prepričao je Draganu Sakanu, vlasniku marketinške agencije Sači Sači, koja je u tom trenutku bila najveća u Srbiji.

„Ja im dolazim sa plastičnom trakom gde kosmička energija fokusira problem duž kičme i reši problem. Ali, oni kažu da će da probaju i posle par nedelja dolaze sa predlogom da ide kampanje. Napravili su scenario spota i slogan „Izgleda šašavo ali deluje“, sa varijantom ‘Izgleda šašavo ali mene leđa više ne bole“, rekao je Brkljač i naveo da tada zajedno sa Stojanovićem kreće na turneju promovisanja ovog proizvoda širom Srbije.

Kako se povezuju sa Slovencima?

Na kraju, neke tri godine kasnije, njegov prijatelj iz Slovenije – Sandi Češko, koji je u tom trenutku vodio firmu koja se bavila kompjuterima, čuo je šta radi i kazao mu je da ne bi bilo loše da isprobaju proizvod i u Sloveniji.

„Te godine se formirala kompanija Studio Moderna i nešto malo su prodavali kosmodisk. Kada sam video da ovde više nema prostora za razvoj biznisa, čak je i moj osnovni posao u trgovačkoj firmi počeo da se gasi, 1993. godine sam se dogovorio sa Brankom i Dušanom da prava za prodaju kosmodiska prenesemo u Sloveniju i u maju te godine, ja sam otišao tamo s idejom da prodaju kosmodiska razvijemo tamo. Radimo pod sloganom ‘Kičma će vam biti zahvalna’ i posao se dobro razvija. Godine 1995. se dešava još jedna ključna stvar, a to je dolazak prve strane televizije u Sloveniju. To je američka Pop televizija koja otvara stanice u centralnoj i istočnoj Evropi. Na toj televiziji smo zakupili neko vreme za reklamiranje kosmodiska, a nakon razgovora sa direktorom televizije, Amerikancem iz Teksasa, došli smo u kontakt sa celom industrijom direktne TV prodaje. Tako je nastao naš novi brend – Top Šop“, ispričao je Brkljač.

foto: YouTube/ ZIMO

Češko pred bankrotom?

Sada, Sandi Češko se suočava sa ozbiljnim ekonomskim problemima.

Naime, prihodi Studija Moderna – TV prodaja pre pandemije korone bili su između 35 i 37 miliona evra, a prošle godine pali su na 21,7 miliona evra. Pad prihoda doneo je ogromne gubitke.

Samo prošle godine, kompanija Studio Moderna – TV prodaja, ostvarila je minus od 3,5 miliona evra, a poslednji put je radila s dobiti 2018. godine. I broj zaposlenih Češkove kompanije je u padu – trenutno ih je oko 350, a 2021. godine bilo ih je više od 400.

„U 2021. kompanija je zatvorila neprofitabilne maloprodajne jedinice, smanjila broj zaposlenih, suzdržala se od novih projekata zbog povećanih neizvesnosti iz okruženja“, navodi se u poslovnom izveštaju Studija Moderna – TV prodaja.

Uz to, za vreme pandemije koronavirusa, Češko se požalio na teškoće u pronalasku kapitala za dalje širenje tržišta.

Naime, tada je Studio Moderna poslovao u Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Moldaviji, Letoniji, Litvaniji, ali i u Ukrajini.

Poslovanje u toj zemlji zadao je veliki udarac firmi, jer je zbog sankcija firma izgubila dva tržišta. O poteškoćama poslovanja, Češko je pričao početkom maja kada je se požalio da mu je rat doneo „velike probleme“.

„Izgubili smo i finansijskog investitora. Morali smo preduzeti određene mere, a jedna od njih bila je prisilni dogovor u Švajcarskoj. I menadžer se odlučio na prodaju brendova koje je kupio Darko Horvat“, rekao je osnivač Studija Moderna i potvrdio informacije da je kompanija ostala bez brendova Top Shop, Delimano i Kosmodisk.

