IMA 100 GODINA I MILIJARDE DOLARA, ALI I DALJE SVAKI DAN IDE NA POSAO: "Ne mogu da ostanem kod kuće, bilo bi mi veoma dosadno"

Stogodišnjaku, i najstarijem milijarderu na svetu bi bilo oprošteno da sada uživa u svom bogatstvu. Ali za Chang Yunga Chunga, osnivača Pacific International Lines (PIL), ostanak kod kuće nije opcija. Uprkos tome što je ranije ove godine predao ulogu izvršnog predsednika svom sinu Teu Siong Sengu, stogodišnji Singapurac insistira na tome da svaki dan ide u kancelariju.

Kao predsednik emeritus PIL-a - titule u čast njegovog doprinosa 51-godišnjoj kompaniji, Čang je rekao da svakodnevno posećuje sedište firme u Singapuru kako bi proveravao njene operacije i proveravao u svakom odeljenju.

- To je moja navika. Svaki dan zapisujem sve svoje aktivnosti u svoj dnevnik, sve. Svako odeljenje dolazi da me vidi - rekao je on za CNBC.

Za njega je to način da zadrži svoj um aktivnim i da ostane u kontaktu sa kompanijom koju je osnovao 1967. sa dva polovna broda.

- Ne mogu da ostanem kod kuće, bilo bi mi veoma, veoma dosadno - rekao je milijarder.

SVUDA VODI SINA SA SOBOM Čang takođe vodi sina Tea jer preuzima veću odgovornost za ono što je jedna od 20 najvećih špedicija na svetu i njenih 18.000 zaposlenih. Teo je rekao da se konsultuje sa ocem dva puta dnevno, jednom ujutru i jednom posle ručka, da bi stekao uvid i saznao više o njegovom stilu rukovođenja.

Mentorstvo se pokazalo od vitalnog značaja za njegovog sina Tea dok je napredovao u PIL-u, posebno u pogledu upravljanja svojim temperamentom u situacijama visokog pritiska.

- Kada sam bio mlađi, bio sam više loše raspoložen, tako da sam bio (više) tvrd vođa. Ali moj otac me je naučio jednu stvar, na kineskom, ‘yi de fu ren’ a to znači da želiš da te ljudi slušaju, ne zbog tvog autoriteta, ne zbog tvoje moći, ili zato što si žestok, već više zato što vašeg integriteta, vašeg kvaliteta, da vas ljudi zaista poštuju i slušaju - kaže on.

- Dakle, ‘yi de fu ren' je veoma teška stvar, ali mislim da to polako učim - ističe naslednik.

To se pokazalo posebno važnim 2009. godine kada je Teo, kao generalni direktor, morao da upravlja otmicom jednog od brodova kompanije od strane pirata na obali istočne Afrike. Bilo je potrebno 75 dana i neotkrivena suma da bi se na kraju obezbedilo oslobađanje posade.

- U svakom poslu, posebno u transportu, ima mnogo nepoznatog. Mogu postojati politička (pitanja), mogu biti tehnički problemi, mogu biti nesreće. Ne pomaže vam da izgubite živce i da se sve razradite. Dakle, ostati miran je nešto što sam naučio od njega i još uvek učim od njega.

Sa Changove strane, taj mentalitet ga je možda toliko dugo činio srećnim u svojoj ulozi.

- Nikada ne gubim živce. Ne mogu. Kada izgubite živce, jednostavno ne možete da se kontrolišete - zaključio je on.

