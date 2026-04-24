ALTA banka krunisala je još jednu poslovnu godinu priznanjem Privredne komore Srbije za najbrže rastuću banku na tržištu naše zemlje. Plaketa za uspeh u 2025. godini danas je uručena predsednici Izvršnog odbora ALTA banke, dr Uni Sikimić.

Ulaskom među deset vodećih banaka u Srbiji, ALTA banka je tokom 2025. godine dodatno učvrstila svoju tržišnu poziciju, potvrđujući da je dinamičan rast praćen održivim i merljivim poslovnim rezultatima. Tokom godine u kojoj se ALTA banka zvanično pozicionirala među deset vodećih banaka u zemlji, ostvareni su snažan rast portfolija, stabilna profitabilnost i istorijski najniži nivo nenaplativih plasmana od 0,5%. Banka je proširila bazu korporativnih i retail klijenata, unapredila digitalne servise i dodatno konsolidovala ključne operativne procese, što je značajno ojačalo njenu poziciju u domaćem bankarskom sektoru.

Regionalnu dimenziju rasta obeležila je i akvizicija većinskog vlasništva u Stopanskoj banci AD Bitola, koja danas posluje kao ALTA Banka AD Bitola, otvarajući prostor za nove sinergije u okviru ALTA Grupe i snažnije povezivanje finansijskih tokova u regionu.

„Sa tradicijom dugom gotovo pola veka, ALTA banka je danas moderna, agilna i rastuća finansijska institucija koja svoju budućnost gradi na stabilnosti, jasnoj viziji i kontinuiranoj transformaciji. Kao deo ALTA Grupe, jednog od najdinamičnijih finansijskih sistema u regionu, bankarske usluge razvijamo u okviru širokog ekosistema finansijskih i tehnoloških inovacija. Priznanje Privredne komore Srbije za nas ima posebnu važnost, jer dolazi od institucije koja na objektivan način vrednuje tržišne rezultate i doprinos finansijskog sektora domaćoj ekonomiji. Činjenica da drugu godinu zaredom potvrđujemo status najbrže rastuće banke pokazuje da naša strategija nije samo ambiciozna, već dosledno i uspešno sprovedena“, istakla je dr Una Sikimić.

Govoreći o ostvarenjima u 2025. godini, dr Una Sikimić je navela da je ALTA banka imala značajan udeo u ukupnom rastu bankarskog sektora – sa 20% učešća u rastu aktive i 24% u ukupnom rastu depozitnog portfolija sektora. Kada je reč o brzini rasta depozita, ALTA banka zauzela je prvo mesto na tržištu Srbije, što, prema njenim rečima, predstavlja jasan pokazatelj poverenja klijenata, kako stanovništva, tako i privrednih subjekata. Paralelno sa tim trendovima, zabeležen je i snažan rast broja klijenata, 29% u segmentu fizičkih lica i 19% u segmentu privrednih subjekata, što dodatno potvrđuje relevantnost ponude i poslovnog pristupa banke.

„Ovaj rezultat je, pre svega, zajednički uspeh celog tima ALTA banke. Ponosna sam na posvećenost i profesionalizam naših zaposlenih, jer nas je upravo takav pristup pozicionirao među deset vodećih banaka u Srbiji. Danas je ALTA banka snažna i operativno efikasna institucija, sa jasnim ambicijama daljeg razvoja u zemlji i regionu. U narednom periodu fokusirani smo na dalje jačanje tržišne pozicije, a ovo priznanje za nas predstavlja standard i obavezu da nastavimo istim tempom. Nastavljamo da gradimo pouzdanu i modernu banku koja prati potrebe privrede i predstavlja siguran oslonac građanima. Posebnu pažnju posvećujemo društvenoj odgovornosti kroz inicijative koje doprinose razvoju zajednice, podržavaju obrazovanje, sport i kulturu i stvaraju održive vrednosti za generacije koje dolaze. Etički principi, transparentnost i briga o ljudima i zajednici deo su naše korporativne filozofije“, naglasila je dr Una Sikimić.

ALTA banka je u 2026. godinu zakoračila sa jasnim fokusom na održivi rast i razvoj usluga koje prate potrebe savremenog tržišta. Poseban akcenat stavljen je na unapređenje korisničkog iskustva, modernizaciju digitalnih i transakcionih procesa i dalje jačanje portfolija uz visoku operativnu efikasnost. Ovakav pristup potvrđuje da ALTA banka dosledno gradi model poslovanja zasnovan na pouzdanosti, odgovornosti i dugoročnoj održivosti, vrednostima koje ostaju temelj njenog daljeg rasta.





