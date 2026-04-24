ALTA banka potvrđuje lidersku poziciju: Najbrže rastuća banka na tržištu Srbije drugu godinu zaredom
ALTA banka krunisala je još jednu poslovnu godinu priznanjem Privredne komore Srbije za najbrže rastuću banku na tržištu naše zemlje. Plaketa za uspeh u 2025. godini danas je uručena predsednici Izvršnog odbora ALTA banke, dr Uni Sikimić.
Ulaskom među deset vodećih banaka u Srbiji, ALTA banka je tokom 2025. godine dodatno učvrstila svoju tržišnu poziciju, potvrđujući da je dinamičan rast praćen održivim i merljivim poslovnim rezultatima. Tokom godine u kojoj se ALTA banka zvanično pozicionirala među deset vodećih banaka u zemlji, ostvareni su snažan rast portfolija, stabilna profitabilnost i istorijski najniži nivo nenaplativih plasmana od 0,5%. Banka je proširila bazu korporativnih i retail klijenata, unapredila digitalne servise i dodatno konsolidovala ključne operativne procese, što je značajno ojačalo njenu poziciju u domaćem bankarskom sektoru.
Regionalnu dimenziju rasta obeležila je i akvizicija većinskog vlasništva u Stopanskoj banci AD Bitola, koja danas posluje kao ALTA Banka AD Bitola, otvarajući prostor za nove sinergije u okviru ALTA Grupe i snažnije povezivanje finansijskih tokova u regionu.
„Sa tradicijom dugom gotovo pola veka, ALTA banka je danas moderna, agilna i rastuća finansijska institucija koja svoju budućnost gradi na stabilnosti, jasnoj viziji i kontinuiranoj transformaciji. Kao deo ALTA Grupe, jednog od najdinamičnijih finansijskih sistema u regionu, bankarske usluge razvijamo u okviru širokog ekosistema finansijskih i tehnoloških inovacija. Priznanje Privredne komore Srbije za nas ima posebnu važnost, jer dolazi od institucije koja na objektivan način vrednuje tržišne rezultate i doprinos finansijskog sektora domaćoj ekonomiji. Činjenica da drugu godinu zaredom potvrđujemo status najbrže rastuće banke pokazuje da naša strategija nije samo ambiciozna, već dosledno i uspešno sprovedena“, istakla je dr Una Sikimić.
Govoreći o ostvarenjima u 2025. godini, dr Una Sikimić je navela da je ALTA banka imala značajan udeo u ukupnom rastu bankarskog sektora – sa 20% učešća u rastu aktive i 24% u ukupnom rastu depozitnog portfolija sektora. Kada je reč o brzini rasta depozita, ALTA banka zauzela je prvo mesto na tržištu Srbije, što, prema njenim rečima, predstavlja jasan pokazatelj poverenja klijenata, kako stanovništva, tako i privrednih subjekata. Paralelno sa tim trendovima, zabeležen je i snažan rast broja klijenata, 29% u segmentu fizičkih lica i 19% u segmentu privrednih subjekata, što dodatno potvrđuje relevantnost ponude i poslovnog pristupa banke.
„Ovaj rezultat je, pre svega, zajednički uspeh celog tima ALTA banke. Ponosna sam na posvećenost i profesionalizam naših zaposlenih, jer nas je upravo takav pristup pozicionirao među deset vodećih banaka u Srbiji. Danas je ALTA banka snažna i operativno efikasna institucija, sa jasnim ambicijama daljeg razvoja u zemlji i regionu. U narednom periodu fokusirani smo na dalje jačanje tržišne pozicije, a ovo priznanje za nas predstavlja standard i obavezu da nastavimo istim tempom. Nastavljamo da gradimo pouzdanu i modernu banku koja prati potrebe privrede i predstavlja siguran oslonac građanima. Posebnu pažnju posvećujemo društvenoj odgovornosti kroz inicijative koje doprinose razvoju zajednice, podržavaju obrazovanje, sport i kulturu i stvaraju održive vrednosti za generacije koje dolaze. Etički principi, transparentnost i briga o ljudima i zajednici deo su naše korporativne filozofije“, naglasila je dr Una Sikimić.
ALTA banka je u 2026. godinu zakoračila sa jasnim fokusom na održivi rast i razvoj usluga koje prate potrebe savremenog tržišta. Poseban akcenat stavljen je na unapređenje korisničkog iskustva, modernizaciju digitalnih i transakcionih procesa i dalje jačanje portfolija uz visoku operativnu efikasnost. Ovakav pristup potvrđuje da ALTA banka dosledno gradi model poslovanja zasnovan na pouzdanosti, odgovornosti i dugoročnoj održivosti, vrednostima koje ostaju temelj njenog daljeg rasta.
