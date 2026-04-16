"Spremamo se za najgori scenario, Evropi će nedostajati dizela i kerozina" Austrijski ministar upozorava na nestašicu goriva u maju
- Prekidi u isporukama poslednjih nedelja će takođe stići do Evrope sa vremenskim zakašnjenjem - rekao je Hatmansdorfer novinarima u Nju Delhiju, prenosi portal "Oe24".
On je kazao da će Evropi nedostajati pet odsto dizela i 15 odsto kerozina zbog smanjenih isporuka.
- Ovo će imati uticaj na cenu - naglasio je Hatmansdorfer.
Takođe je napomenuo da se 90 odsto kerozina koje se potroši na aerodromu Švehat proizvodi u obližnjoj rafineriji.
- Glavni problem nastaje kada se avion preusmeri na drugu destinaciju - dodao je ministar koji je u delegaciji kancelara Kristijana Štokera u zvaničnoj poseti Indiji.
Najgori scenario
Hartmansdorfer ističe da se Austrija sprema za najgori mogući scenario.
- Bezbednost snabdevanja gorivom je glavni prioritet - podvukao je on dodajući da do sada nije korišćeno gorivo iz državnih rezervni.
Hatmansdorfer i Štoker se sada fokusiraju na podizanje svesti i promenu ponašanja potrošača.
- Svi bi trebalo da razmotre gde mogu da uštede energiju - rekao je Hatmansdorfer.
Ukoliko dođe do nestašice, najavljuje da će se razgovarati o daljim merama.
Obavezna rezerva za vanredne situacije može se distribuirati samo austrijskim kupcima, naglasio je kada je upitan da li je moguće i ograničavanje prodaje goriva na vozila sa stranim registarskim tablicama.
Ali Štoker je izrazio skepticizam u vezi sa ovim, tvrdeći da se veliki deo onoga što se transportuje kroz Austriju takođe vraća u zemlju – a sa njim i potencijalno više cene.
- To su recepti koji nikada ne funkcionišu - rekao je, govoreći protiv diskriminacije prema turistima koji koriste gorivo.
