Slušaj vest

- Prekidi u isporukama poslednjih nedelja će takođe stići do Evrope sa vremenskim zakašnjenjem - rekao je Hatmansdorfer novinarima u Nju Delhiju, prenosi portal "Oe24".

On je kazao da će Evropi nedostajati pet odsto dizela i 15 odsto kerozina zbog smanjenih isporuka.

- Ovo će imati uticaj na cenu - naglasio je Hatmansdorfer.

Takođe je napomenuo da se 90 odsto kerozina koje se potroši na aerodromu Švehat proizvodi u obližnjoj rafineriji.

- Glavni problem nastaje kada se avion preusmeri na drugu destinaciju - dodao je ministar koji je u delegaciji kancelara Kristijana Štokera u zvaničnoj poseti Indiji.

Najgori scenario

Hartmansdorfer ističe da se Austrija sprema za najgori mogući scenario.

- Bezbednost snabdevanja gorivom je glavni prioritet - podvukao je on dodajući da do sada nije korišćeno gorivo iz državnih rezervni.

Hatmansdorfer i Štoker se sada fokusiraju na podizanje svesti i promenu ponašanja potrošača.

- Svi bi trebalo da razmotre gde mogu da uštede energiju - rekao je Hatmansdorfer.

Ukoliko dođe do nestašice, najavljuje da će se razgovarati o daljim merama.

Obavezna rezerva za vanredne situacije može se distribuirati samo austrijskim kupcima, naglasio je kada je upitan da li je moguće i ograničavanje prodaje goriva na vozila sa stranim registarskim tablicama.

Ali Štoker je izrazio skepticizam u vezi sa ovim, tvrdeći da se veliki deo onoga što se transportuje kroz Austriju takođe vraća u zemlju – a sa njim i potencijalno više cene.

- To su recepti koji nikada ne funkcionišu - rekao je, govoreći protiv diskriminacije prema turistima koji koriste gorivo.